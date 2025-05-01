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01:56, 1 мая 2025

Житель Ростова-на-Дону оштрафован по делу о финансировании ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя к штрафу в 500 тысяч рублей из-за доната "Фонду борьбы с коррупцией"*. 

Как писал "Кавказский узел", об уголовном преследовании ростовчанина Калашника стало известно 12 апреля. В марте его дело по статье о финансировании экстремистской деятельности поступило в суд.

Пролетарский суд в Ростове-на-Дону рассмотрел дело местного жителя В.Калашника и признал его виновным в финансировании экстремистской деятельности из-за доната ФБК*. В качестве наказания мужчине назначен штраф в 500 тысяч рублей, сообщила 30 апреля со ссылкой на пресс-службу суда “Медиазона”**.

Из карточки дела на сайте Пролетарского райсуда следует, что приговор был вынесен 23 апреля, до этого по делу состоялось лишь одно заседание. Данные обвиняемого, как и его защитника, скрыты, текст приговора не опубликован.

"Кавказский узел" также писал, что житель Краснодара Сергей Аносов в апреле был оштрафован на 600 тысяч рублей за перевод "Фонду борьбы с коррупцией"* 2100 рублей.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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