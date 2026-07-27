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09:51, 27 июля 2026

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 июля власти и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9450 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовых структур с начала СВО на Украине официально признали гибель не менее 9500 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным на 27 июля, в ходе военной операции убиты не менее 4727 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших уроженцев СКФО по-прежнему приходится на Дагестан – 2045 бойцов. Подтверждена гибель 966 военных из Ставропольского края, 589 – из Северной Осетии, 457 – из Кабардино-Балкарии, 265 – из Чечни, 205 – из Ингушетии и 200 – из Карачаево-Черкесии.

В ЮФО официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4773 военных. Больше всего погибших приходится на Волгоградскую область – 1816. Также подтверждена гибель 956 военных из Ростовской области, 873 – из Краснодарского края, 752 – из Астраханской области, 235 – из Калмыкии и 141 – из Адыгеи.

Напомним, реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут существенно превышать официальные данные. Это касается всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. В феврале 2023 года Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Напомним, первым представителем власти, сообщившим о том, что в зоне СВО убит российский военный, стал бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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