Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400

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Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", власти и силовики на 3 июня официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9350 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Власти и силовики с начала СВО признали убитыми не менее 9400 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на 6 июля в военной операции погибли не менее 4662 бойцов из СКФО. Наибольшее число погибших, как и прежде, приходится на Дагестан: 2026 бойцов. Подтверждена смерть 959 военных из Ставропольского края, 589 – из Северной Осетии, 425 – из Кабардино-Балкарии 1 , 265 – из Чечни 2 , 198 – из Карачаево-Черкесии и 200 – из Ингушетии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4738 военных из ЮФО. Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1813) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 937 военных из Ростовской области, 864 бойца из Краснодарского края, 750 – из Астраханской области, 234 – из Калмыкии и 140 – из Адыгеи.

Напомним, о том, что в ходе СВО убит российский военный первым из представителей властей сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Кавказский узел" также писал, что реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.