×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:09, 6 июля 2026

Жители Краснодара сообщили о сложной ситуации с доступностью бензина

Мужчина заправляет машину. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре работает менее половины АЗС, на функционирующих скапливаются очереди на несколько часов. В городе много пустых парковочных мест и нет пробок.

Как писал "Кавказский узел",в городах черноморского побережья Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация с доступностью бензина. Местные жители сообщили об очередях и продаже топлива по блату. В Краснодарском крае запаса топлива достаточно, а ажиотаж на заправках необоснованный, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, указали, что проблема с длинными очередями на АЗС в регионе остается нерешенной. В воскресенье топливо на Кубани было доступно на 48% АЗС, продолжили действовать лимиты.

Власти Кубани сообщали, что в регионе работает лишь часть АЗС. На заправках "по решению собственников" ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.

Жители Краснодара рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации с доступностью бензина в городе по состоянию на 5 июля. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Ситуация стабильная - очереди на работающих АЗС по несколько часов. А работающих их в городе менее половины, около сорока. Это создает локальные заторы, поэтому около многих АЗС дежурит полиция. В городе анонсированных губернатором казаков и дружинников не наблюдал, за пределами Краснодара - практически на каждой заправке они присутствуют. Отрадно, что администрация стала публиковать ежедневный перечень АЗС с наличием топлива. Но пока туда доедешь, не факт, что оно будет. Особенно не на крупных сетевых. Зато город опустел. Масса парковочных мест, отсутствие заторов, даже в постоянных их местах. Трасса тоже пустая, хотя и разгар сезона. Напоминает времена коронавируса. Много колонн авто с крымскими номерами, по 5-10 автомобилей, груженных канистрами под завязку, курсируют в обе стороны», - рассказал краснодарский адвокат Кондрат Горишний.

По трассе топливо тоже в лотерейном режиме

Ему пришлось съездить в Анапу и Темрюк, так что он рассказал и о ситуации с бензином там. «По трассе топливо тоже в лотерейном режиме. На менее популярных АЗС оно ощутимо дороже, рублей на 15-20 за литр, но и очереди значительно меньше. В двух приморских городах очереди тоже ощутимые. Также много крымских авто и машин с номерами разных регионов, видимо, отдыхающих», - подчеркнул он.

То, что в Краснодаре есть проблемы с бензином, подтвердил и местный житель Геннадий, отметивший, что очередях, где скапливается до 30 машин, можно провести полдня. Цены на бензин, по его оценке, выросли на 15%.

Люди стоят по четыре-пять-шесть часов

Еще один житель Краснодара, говоривший на условиях анонимности, отметил большие очереди на заправках. «Люди стоят по четыре-пять-шесть часов. При этом отпускают не более 20 литров на одну машину», - рассказал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
00:59, 6 июля 2026
Жители аварийного дома в Кабардино-Балкарии добились внимания к своим проблемам
22:57, 5 июля 2026
Два бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
16:57, 5 июля 2026
Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
11:57, 5 июля 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
17:01, 4 июля 2026
Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов
14:01, 4 июля 2026
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
Все события дня
Новости
05:00, 5 июля 2026
Новые ограничения на проведение массовых мероприятий введены в Краснодаре
Цены на топливо. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:00, 5 июля 2026
Жители Черноморского побережья Кубани рассказали о ситуации с бензином
05:17, 4 июля 2026
Суд снял арест с 4 430 участков земли в Сочи
АЗС "Лукойл". Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/lukoyl/41949990126/?ll=44.635427%2C43.026277&z=16
04:17, 4 июля 2026
Отдельная АЗС выделена в Анапе для общественного и спецтранспорта
Объявление о лимитах на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
02:27, 2 июля 2026
Более трети заправок на Кубани приостановили работу
Персоналии
Вугар Гадирли. https://civilazerbaijan.com/azerbaycan/11088-axcp-uzvu-vuqar-qedirli-2-il-azadliqdan-mehrum-edilib.html
16:48, 3 июля 2026
Гадирли Вугар
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:53, 3 июля 2026
Тамара Меаракишвили
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:18, 3 июля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 июля 2026, 10:58
Заявление губернатора относительно ажиотажа на заправках вызвало критику у жителей Кубани

Каспийское море. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=8l6WFnMjA3k
05 июля 2026, 06:59
Дербентцы указали властям на нерешенную проблему со сбросом канализации в море

Казак регулирует очередь на одной из АЗС Анапы. Кадр из видео в телеграм-канале мэра Анапы – https://t.me/sbmaslova/7032
04 июля 2026, 10:13
Власти Анапы рапортовали о решении проблемы с конфликтами в очередях на АЗС

Дорога от села Лечинкай до Нижнего Чегема. Кадр из видео https://www.instagram.com/_07_kbr/reel/DaSnbMlAm-H (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
04 июля 2026, 08:17
Сельчане в Чегемском районе указали чиновникам на нерешенную проблему с дорогой

Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Показать больше