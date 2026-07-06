Жители Краснодара сообщили о сложной ситуации с доступностью бензина

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В Краснодаре работает менее половины АЗС, на функционирующих скапливаются очереди на несколько часов. В городе много пустых парковочных мест и нет пробок.

Как писал "Кавказский узел",в городах черноморского побережья Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация с доступностью бензина. Местные жители сообщили об очередях и продаже топлива по блату. В Краснодарском крае запаса топлива достаточно, а ажиотаж на заправках необоснованный, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, указали, что проблема с длинными очередями на АЗС в регионе остается нерешенной. В воскресенье топливо на Кубани было доступно на 48% АЗС, продолжили действовать лимиты.

Власти Кубани сообщали, что в регионе работает лишь часть АЗС. На заправках "по решению собственников" ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.

Жители Краснодара рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации с доступностью бензина в городе по состоянию на 5 июля. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Ситуация стабильная - очереди на работающих АЗС по несколько часов. А работающих их в городе менее половины, около сорока. Это создает локальные заторы, поэтому около многих АЗС дежурит полиция. В городе анонсированных губернатором казаков и дружинников не наблюдал, за пределами Краснодара - практически на каждой заправке они присутствуют. Отрадно, что администрация стала публиковать ежедневный перечень АЗС с наличием топлива. Но пока туда доедешь, не факт, что оно будет. Особенно не на крупных сетевых. Зато город опустел. Масса парковочных мест, отсутствие заторов, даже в постоянных их местах. Трасса тоже пустая, хотя и разгар сезона. Напоминает времена коронавируса. Много колонн авто с крымскими номерами, по 5-10 автомобилей, груженных канистрами под завязку, курсируют в обе стороны», - рассказал краснодарский адвокат Кондрат Горишний.

По трассе топливо тоже в лотерейном режиме

Ему пришлось съездить в Анапу и Темрюк, так что он рассказал и о ситуации с бензином там. «По трассе топливо тоже в лотерейном режиме. На менее популярных АЗС оно ощутимо дороже, рублей на 15-20 за литр, но и очереди значительно меньше. В двух приморских городах очереди тоже ощутимые. Также много крымских авто и машин с номерами разных регионов, видимо, отдыхающих», - подчеркнул он.

То, что в Краснодаре есть проблемы с бензином, подтвердил и местный житель Геннадий, отметивший, что очередях, где скапливается до 30 машин, можно провести полдня. Цены на бензин, по его оценке, выросли на 15%.

Люди стоят по четыре-пять-шесть часов

Еще один житель Краснодара, говоривший на условиях анонимности, отметил большие очереди на заправках. «Люди стоят по четыре-пять-шесть часов. При этом отпускают не более 20 литров на одну машину», - рассказал он.