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04:00, 5 июля 2026

Жители Черноморского побережья Кубани рассказали о ситуации с бензином

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В городах Черноморского побережья Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация с доступность бензина. Местные жители сообщили об очередях и продаже топлива по блату.

Как информировал "Кавказский узел", власти Кубани в конце июня сообщили, что в регионе работает лишь часть АЗС. На этих заправках по решению собственников ограничена продажа горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона.

В городах черноморского побережья Краснодарского края сложилась крайне тяжелая ситуация с бензином, рассказали 4 июля корреспонденту "Кавказского узла" водители. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Житель Новороссийска Сергей подтвердил сообщения СМИ о тяжелой ситуации в городе. «Все серьезно, стоят огромные очереди, часто до 90 машин. А когда ты о стоял в такой очереди и перед тобой на заправке кончился бензин, ты стоишь и думаешь, что тебе делать», - заявил он.

Цены на бензин, по его оценке, выросли на 13% - с 61 рубля до 69 рублей.

Другие заправки продают бензин по топливным картам, хотя официально там бензина нет

Александр также назвал ситуацию со снабжением бензином города «плохой». «Где-то бензин есть, где-то его нет. Заправки крупных сетей (например, «Роснефти») работают без перерывов, остальные периодически закрываются. Другие заправки продают бензин по топливным картам, хотя официально там бензина нет. А очереди такие, что уже есть люди, предлагающие (за деньги, конечно) постоять в очереди вместо тебя. При этом цены не очень сильно выросли у больших сетей, но очень сильно – у частных заправок. Если «Роснефть» продает литр бензина за 70-71 рубль, то на коммерческих АЗС 120 рублей», - отметил он.

Александр также рассказал о ставшем известном ему примере административного «блата». «В станице Северской местный прокурор собрал владельцев АЗС и потребовал, чтобы работников прокуратуры заправляли в первую очередь. И я видел такую машину – «гражданскую» по виду, но с каким-то человеком в форме. Приехал, подошел к кассе и ему залили полный бак вне очереди», - рассказал он.

В каждой очереди по две-три машины из Крыма

Он также подчеркнул, что существенную роль в возникновении дефицита играют приезжие из Крыма. «Там едут машины, забитые канистрами. В каждой очереди по две-три машины из Крыма. Я слышал от тех, кто вернулся из Крыма, что там сейчас литр бензина идет за 400, а иногда и по 900 рублей за литр. Отсюда и стремление заполнит канистры здесь и заработать», - заключил водитель.

Оксана назвала ситуацию с бензином «бедой». «Семь заправок продают бензин только по топливным картам, остальные - без. Но на этих заправках приходится ждать до трех часов, а в худшем случае, если ты попал на момент, когда на АЗС кончился запас и они ждут нового с нефтебазы – и все шесть. Причем стоят в очередях и днем и ночью, хотя ночью это бесполезно – все равно подвоза нет», - рассказала она.

Оксана также отметила значительный разброс цен на различных заправках. ««Роснефть» продает бензин за 81 рубль, а «Уфанефть» за 120 рублей» - заявила она.

Сами жители Анапы, в том числе и я, поставили свои машины на прикол и предпочитаем ходить пешком

Не менее тяжелая ситуация сложилась и в Анапе. Местный житель Алексей рассказал, что очереди желающих заправиться растягивается на 500-700 метров. «Люди стоят по несколько часов. В основном, правда, это отдыхающие, которые стремятся уехать отсюда. Сами жители Анапы, в том числе и я, поставили свои машины на прикол и предпочитаем ходить пешком», - заявил он.

Работающий водителем Карен рассказал, что люди, значительную часть которых составляют стремящиеся уехать домой туристы, стоят в очередях за бензином до трех часов ночи и с шести часов утра. Он также отметил, что на ряде заправок бензин продают по 120 рублей за литр. «Все тяжело», - заключил Карен.

Есть блат – АЗС формально закрыта, бензина нет, конусы стоят, но подъезжает нужная машина и заправляется

То, что ситуация в Анапе тяжелая, подтвердил еще один водитель, пожелавший сохранить свою анонимность. «Ситуация очень тяжелая. Большие очереди на АЗС и продают только по топливным картам, которые невозможно приобрести, норма – 30 литров бензина. Зато есть блат – АЗС формально закрыта, бензина нет, конусы стоят, но подъезжает нужная машина и заправляется», - отметил он. Цены на бензин, по его ощущениям, выросли примерно в два раза.

Диссонансом прозвучало мнение Дмитрия, отметившего, что никаких особых очередей в Анапе нет, и цены на бензине не выросли.

Житель Геленджика Александр отметил, что «бензина нет». «Люди иногда стоят в очереди по 6-8 часов. Причем все в основном местные, туристов на машинах здесь почти нет. Цены на бензин очень сильно выросли», - заметил он.

Другой житель города Виталий, также подтвердил, что в Геленджике «вообще нет бензина».

Еще один житель Геленджика Виктор заявил, что часть заправок вообще закрыта, а на оставшихся приходится стоять до трех часов. Правда, по его оценке, цены на бензин не выросли.

Люди стоят часами в очередях, у многих нервы не выдерживают

Житель Сочи Юрий отметил, что «бензин есть, но не всегда». «Люди стоят часами в очередях, у многих нервы не выдерживают», - отметил он.

Юрий признал, что цены на АЗС выросли, но отметил, что там, где они выросли до 120 рублей, очередей практически нет, и потому можно быстро заправиться.

Другой водитель Руслан также подтвердил наличие подобной дилеммы. «Иди плати дороже - или в очереди стоять. Каждому могут отпустить 30 литров бензина и 60 литров солярки», - отметил он.

Сочинец Александр, отметил, что бесперебойно работают только сетевые заправки «Роснефти» и «Лукойла», «Но там есть ограничения по заправке и приходится тратить много времени, чтобы заправиться», - заключил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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