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06:02, 1 июля 2026

Житель Краснодара обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о госизмене возбуждено против жителя Краснодара, обвиняемого в переводе денежных средств украинским военным.

Управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Краснодара, он обвиняется в госизмене.

По данным следствия, мужчина отыскал в мессенджере информацию о сборе средств для украинского вооруженного формирования под видом объявления о продаже товаров. Он осуществил перевод денежных средств, осознавая, что они пойдут на приобретение военной экипировки и иных нужд формирования, пишет 30 июня "Коммерсант".

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы жительницу Краснодара, признав ее виновной в госизмене за денежные переводы на реквизиты лица, ведущего деятельность по сбору средств на территории Украины. 

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Автор: "Кавказский узел"

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