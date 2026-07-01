Ситуация с топливом негативно сказалась на туристической отрасли Новороссийска

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В Новороссийске, как и в других городах Кубани, наблюдается напряженная ситуация с топливом, более половины АЗС не работает, автомобилисты стоят в очередях. По словам местных жителей, часть туристов отказывается от отдыха, однако приехали те отдыхающие, которые передумали ехать в Крым.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, заметили, что скачка цен на горючее не происходило в прошлые турсезоны. 30 июня жители Кубани сообщили о многочасовых очередях за бензином и конфликтах на автозаправочных станциях.

По состоянию на 30 июня в Новороссийске и ряде других городов Краснодарского края фиксируется напряжённая ситуация с автомобильным топливом. По данным городской администрации, в городе работают 13 автозаправочных станций из 34 - 21 АЗС приостановила деятельность. На действующих заправках введены ограничения на отпуск топлива, а в отдельных случаях бензин реализуется только по топливным картам.

В Краснодаре, по сообщениям региональных властей, не функционирует около половины АЗС. В Новороссийске дефицит выражен сильнее, что приводит к очередям и локальному транспортному напряжению.

По данным администрации и участников рынка, на работающих заправках введены лимиты отпуска топлива - в среднем от 20 до 100 литров на автомобиль в зависимости от типа топлива и категории транспорта. На некоторых станциях действует запрет на заливку горючего в канистры.

В социальных сетях жители и туристы сообщают о длительных очередях и периодических перебоях с поставками топлива. Ситуация на заправках вызывает неоднозначную реакцию у автомобилистов и местных активистов. Жители Новороссийска рассказали 30 июня корреспонденту "Кавказского узла", с какими трудностями столкнулись при заправке своих автомобилей.

Думаю, ажиотаж скоро спадёт

Жанна заявила, что топливо на заправках есть, однако действует ограничение в 20 литров на автомобиль. По её словам, на одной из заправок она провела в очереди около 40 минут. «Очень много машин, которые заправляются по кругу впрок. В канистры на заправках не заливают. Думаю, ажиотаж скоро спадёт», - полагает она, добавив, что напряженная ситуация также связана с временными логистическими трудностями.

Татьяна рассказала, что в последние дни фактически отказалась от поездок на автомобиле из-за перебоев с топливом. «Друзья говорят - нет бензина, в цене подскочил, многие заправки закрыты», - сообщила она.

У многих рушатся планы

Член КПРФ Павел считает, что из-за ситуации с бензином многие люди столкнулись с крушением планов. «У многих рушатся планы. Я поставил машину и хожу пешком», - сказал он, добавив, что часть жителей пересаживается на велосипеды и самокаты.

Водитель и курьер Вадим заявил, что очереди на АЗС в городе и на трассах приводят к заторам и пробкам. «Где бы я ни ехал - везде очереди. Бывают пробки прямо из-за заправок, так как машины стоят прямо на трассе», - рассказал он.

Представители малого гостиничного бизнеса отмечают, что часть туристов начинает отказываться от поездок или сокращать сроки пребывания, при этом некоторые туристы уехали из Крыма на Кубань.

По словам совладельца мини-гостиницы на шесть номеров Кирилла, "сейчас основная часть наших гостей - автомобилисты из центральных регионов России". "Ситуация для них у нас, с их слов, выглядит спокойнее, чем в Крыму, откуда они переехали к нам отбыть до конца свои отпуска из-за опасности БПЛА в Крыму. Но у них остаются опасения, как они будут возвращаться домой, если ситуация ухудшится с бензином и у нас», - рассказал он о переживаниях своих клиентов.

Владелица гостевого дома Екатерина сообщила о случаях отмены бронирований и заселения в часть номеров бывших туристов из Крыма. «Постоянные клиенты из Иркутска отменили поездку из-за опасений, связанных с безопасностью, состоянием моря и дефицитом бензина. Сезон можно сказать сорван. Единственно, кто хоть немного нас всех спасает, так это мигрирующие из Крыма в нашу сторону столичные туристы», - сказала она.

По оценкам представителей отрасли, значительная доля гостей региона приезжает на собственном транспорте, что делает сектор чувствительным к топливному кризису.

Власти Новороссийска ранее сообщили о сокращении числа работающих АЗС и введении ограничений на отпуск топлива. Информация об этом была опубликована в официальном канале городской администрации. С момента введения ограничений публичные заявления властей в основном касаются регулирования очередей и распределения топлива. Официальных сообщений об ухудшении ситуации после введения мер не фиксируется, однако жители продолжают сообщать о сохранении дефицита и лимитов на заправках.

Ситуация в Новороссийске остаётся напряжённой: ограниченный отпуск топлива, очереди на АЗС и сокращение числа работающих заправок уже повлияли на повседневную мобильность жителей и начали отражаться на туристическом секторе. При этом оценки причин и перспектив развития кризиса остаются разными - от ожиданий скорой стабилизации до прогнозов дальнейшего ухудшения. Разговоров о том, что прекращение СВО могут вернуть стабильность, нет. Во всяком случае не один спикер не озвучил корреспонденту "Кавказского узла" данную версию событий.

Материалы о ситуации с топливом на АЗС юга России собраны "Кавказским узлом" на странице "Кавказ: что с бензином?".

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