Суд приговорил к реальным срокам сотрудников Росреестра на Кубани

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7,5 и 9 лет колонии получили сотрудники Росреестра в Краснодарском крае за получение взяток.

Как писал "Кавказский узел", в марте Кировский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца заместителя главы управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева.

Темрюкский районный суд признал ведущего специалиста-эксперта Анастасию Ходунову и заместителя начальника Темрюкского отдела управления Росреестра Дмитрия Люсова виновными в получении взяток. "Из приговора суда следует, что Ходунова систематически получала взятки в размере от 30 тыс. рублей и в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передавала половину полученной суммы Люсову", - говорится в сообщении телеграм-канале объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал их виновными по статье «Получение взятки». Люсову назначено 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей и лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, Ходуновой - 7,5 лет лишения свободы после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

По версии обвинения, подсудимые за взятки осуществляли государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости в отсутствие необходимых документов, без проверки вызывающих сомнение сведений, без подтверждения подлинности документов и достоверности указанных в них сведений, уточняет «Интерфакс».

Напомним, что в июне Волжский городской суд Волгоградской области обязал бывшего краснодарского судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и заплатить 312 тысяч рублей за использование конфискованного имущества.