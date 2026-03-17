Суд отправил в СИЗО замглавы Росреестра по Дагестану
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Кировский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца заместителя главы управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева.
Дело, по которому арестован Абдуллаев, расследуется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы).
Рашидхан Абдуллаев пробудет под стражей до 4 мая, передает РБК.
"По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - цитирует слова главы Объединенной пресс-службы судов Дагестана “Интерфакс-Юг”.
О задержании замглавы управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев ранее сообщил “Черновик”, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”. Официально правоохранительные органы не обнародовали информацию о его задержании и о деталях уголовного дела.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.