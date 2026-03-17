Суд отправил в СИЗО замглавы Росреестра по Дагестану

Кировский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца заместителя главы управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева.

Дело, по которому арестован Абдуллаев, расследуется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы).

Рашидхан Абдуллаев пробудет под стражей до 4 мая, передает РБК.

"По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - цитирует слова главы Объединенной пресс-службы судов Дагестана “Интерфакс-Юг”.

О задержании замглавы управления Росреестра по Дагестану Рашидхан Абдуллаев ранее сообщил “Черновик”, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”. Официально правоохранительные органы не обнародовали информацию о его задержании и о деталях уголовного дела.