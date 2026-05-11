07:58, 11 мая 2026

Суд счел законным запрет контрактнику из Каспийска вернуться из зоны СВО

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция оставила в силе отказ контрактнику из Дагестана в просьбе о возвращении из зоны боевых действий на время рассмотрения его иска к командиру и начальнику госпиталя.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого жители юга России неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, отправке в армию мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в предварительной защите ефрейтору Ивану Коробову из полка морской пехоты, который базируется в Каспийске. Представитель контрактника требовала вернуть его из зоны боевых действий, пока он судится с госпиталем и воинской частью: Коробов заявил, что его отправили на фронт без обязательного медицинского освидетельствования, сообщило 10 мая издание .

Согласно карточке дела на сайте суда, единоличное (без вызова лиц, участвующих в деле) рассмотрение дела судьей состоялось 27 апреля. Карточка дела обновлена 5 мая, в ней размещен текст апелляционного определения.

В документе указано, что 17 марта военный суд в Махачкале отказался удовлетворить заявление "о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению" Ивана Коробова, требующего признать незаконным бездействие командира войсковой части и начальника военного госпиталя.

Коробов обратился в суд через представителя и заявил, что командир части не направил его на контрольное обследование и повторное медосвидетельствование военно-врачебной комиссии для определения категории годности к военной службе. Контрактник попросил обязать командира отменить приказ от 25 февраля 2026 года о направлении его в зону военной операции и направить его в военный госпиталь для медобследования.

Кроме того, Коробов попросил признать незаконным бездействие начальника госпиталя, которые не провел контрольное обследование и повторное медосвидетельствование комиссии, и обязать его провести эти действия, а результаты направить вышестоящей военно-врачебной комиссии на утверждение.

"Одновременно представителем административного истца было подано заявление о применении мер предварительной защиты в виде возвращения Коробова И.А. из зоны проведения специальной военной операции в пункт постоянной дислокации воинской части", - говорится в публикации.

Не может в полном объеме выполнять боевые задачи, в связи с чем его жизнь и здоровье находятся под угрозой

Судья Махачкалинского гарнизонного военного суда не удовлетворил заявление, и оно было обжаловано.

"По мнению автора жалобы, судья гарнизонного военного суда пришел к неправильному выводу об отказе в удовлетворении заявления о применении мер предварительной защиты, поскольку Коробов И.А., имеющий ряд заболевания и первоначально признанный по заключению ВВК «В» - ограниченно годным к военной службе, не может в полном объеме выполнять боевые задачи, в связи с чем его жизнь и здоровье находятся под угрозой", - указано в документе.

Однако апелляционная инстанция сослалась на ответ командира войсковой части на запрос гарнизонного военного суда, согласно которому Коробов 25 февраля 2026 года был "направлен к месту исполнения служебных обязанностей для прохождения лечения и ВВК".

"Данное обстоятельство также подтверждается оспариваемым приказом от 25 февраля 2026 г. № 34. Таким образом, само по себе нахождение административного истца на территории проведения специальной военной операции, где предусмотрено оказание медицинской помощи, не свидетельствует о невозможности или затруднительности защиты прав, свобод и законных интересов административного истца. [...] Судья гарнизонного военного суда пришел к правильному выводу о необходимости отказа в удовлетворении заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску", - заявил окружной военный суд и отказался удовлетворить жалобу.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
