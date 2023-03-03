Мобилизованному жителю Волгоградской области отказано в медкомиссии

03 марта 2023, 20:40

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Суд отказался отменить мобилизацию жителя Жирновского района Дмитрия Николаева, который оспаривал законность призыва без медкомиссии. Жалобы Николаева на состояние здоровья суд проигнорировал, решив, что оснований для его обследования нет.

10 октября 2022 года военный комиссариат Еланского, Руднянского и Жирновского районов Волгоградской области без проведения медицинского освидетельствования призвал Дмитрия Николаева на военную службу по мобилизации. Он получил повестку на отправку по особому распоряжению, при этом дата в ней не была указана. В иске в Жирновский суд Николаев заявил, что у него отсутствовала возможность предъявить врачам-специалистам военного комиссариата свои жалобы на состояние здоровья. Он просил признать незаконным непроведение медкомиссии и отменить его призыв на военную службу.

Николаев не смог добиться отмены повестки, выданной ему без даты, но с указанием явиться по первому требованию. Дело было рассмотрено в январе, но только сейчас опубликовано на сайте суда, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Жирновский районный суд отказал ему в иске, указав, что у Николаева категория А ("полностью годен к военной службе"), которая не изменялась, а у призывной комиссии не было оснований для того, чтобы отправлять его на медобследование. Волгоградский областной суд утвердил это решение, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Суд также указал, что Владимир Путин заявил о завершении мобилизации еще в октябре, а "дополнительных нормативных актов для отмены указа о мобилизации не требуется".

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ, заявил пресс-секретарь Путина.

"Кавказский узел" также писал, что Волгоградский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск мобилизованного, несмотря на наличие хронических заболеваний, Дмитрия Денисова, который оспаривал законность мобилизации без медицинского обследования. Защита намерена потребовать проведения военно-врачебной комиссии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что признать недействительным заключение военно-врачебной комиссии и решение о мобилизации требует житель Волгограда Глеб Гузенко. Комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

20 января в Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску водителя предприятия "Красный Октябрь" Александра Крымцева, который попал под частичную мобилизацию, несмотря на наличие у него брони. Суд предписал командиру воинской части не направлять Крымцева в служебные командировки на период рассмотрения дела.

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