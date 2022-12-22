Семья мобилизованного из Калача-на-Дону подверглась давлению на фоне тяжбы с военкомом

22 декабря 2022, 03:15

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Военком обвинил в самовольном оставлении части мобилизованного жителя Калача-на-Дону Антона Кибенко, хотя мужчина не покидал место службы, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, заявила "Кавказскому узлу" супруга мобилизованного.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

Двое военных полицейских днем 21 декабря пришли домой к жене Антона Кибенко и потребовали вызвать мужа, сообщила "Кавказскому узлу" сама Виктория Кибенко. По словам женщины, ее муж в это время находился в воиской части, к которой приписан и где он служит водителем.

«Я их спросила, на каком основании они явились, они ответили, что на Антона [ищут за] самовольное оставление части. Я им сама предложила пройти в квартиру, провела их по комнатам, по двору. Они убедились, что его дома нет. Это ложная информация, он находился в это время в воинской части. Спросили, точное его местонахождение, я ответила, что не знаю. Дала им телефон командира части», - рассказала Виктория Кибенко.

На вопрос жены мобилизованного, откуда они получили информацию о самовольном оставлении части Кибенко, сотрудники военной полиции ответили, что такое заявление подал военком Калачевского района. При этом командир части подтвердил полицейским, что Антон Кибенко находился в тот момент на службе, подчеркнула Виктория. Женщина отметила, что пережила сильный стресс из-за тревоги за супруга.

По словам Виктории Кибенко, за день до визита военной полиции она при помощи правозащитника Игоря Нагавкина подала в Следственный комитет заявление о подлоге документа и неисполнении решения районного суда военкомом. Ответа на это обращение она пока не получила. Решение Калачевского районного суда о передаче дела Антона Кибенко в Волгоградский гарнизонный военный суд обжаловано в областном суде, оттуда информации о движении дела пока также не поступало, отметила она.

«Разница для нас принципиальная, рассматривает ли дело гражданский или военный суд, ведь в нашем деле главная вина на гражданских структурах, они вовремя бронь Антону не предоставили, а потом уже вина военных. Областной суд будет определять, чьей подсудности будет наш иск», - сказала Виктория.

Правозащитник Игорь Нагавкин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что с 20 декабря он представляет интересы семьи Кибенко. «Как помощник в отстаивании законных прав и интересов семьи Кибенко, я подал 20 декабря жалобу в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности Калачевского военного комиссара за подлог документов и неисполнение определения суда», - сообщил Игорь Нагавкин.

Максимальное наказание за поддерлку документов (статья 327 УК России) - до двух лет лишения свободы, ограничения свободы, исправительных или принудительных работ либо до 6 месяцев ареста, по статье о неисполнении решения суда (пункт 2 статьи 315 УК России) - до двух лет лишения свободы или принудительных работ либо 6 месяцев ареста.

Нагавкин отметил, что военная прокуратура признала нарушения со стороны районного военкома и внесла представление военкому Волгоградской области с требованием устранить нарушения. «После этого пошли последствия, в дом Кибенко явились военные полицейские. Я считаю, что военком пытается оказать на них давление, чтобы они отказались от претензий к нему», - предположил Игорь Нагавкин.

Комментарием самого Антона Кибенко "Кавказский узел" не располагает, поскольку в его воинской части запрещено свободное использование мобильных телефонов.

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