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03:25, 2 июля 2026

Уроженец Волгограда приговорен к длительному сроку по делу о госизмене

Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Саратове приговорил волгоградца Сергея Субботина к 14 годам строгого режима, признав его виновным в государственной измене. 

Субботину 36 лет, он был задержан сотрудниками ФСБ июле 2025 года. Уроженцу Волгограда вменяли госизмену и легализацию преступного дохода (статья 275 и часть 1 статьи 174.1 УК РФ). Первая статья предусматривает от двенадцати до двадцати лет  заключения, вторая - денежный штраф. Дело рассматривал Саратовский областной суд. 

Согласно версии обвинения, весной 2024 года Субботин начал сотрудничать со Службой безопасности Украины. Получив 1200 долларов, он купил новый мобильный телефон и отправился из Волгограда в Саратов и арендовал там квартиру с видом на город Энгельс, пишет со ссылкой на пресс-службу суда 1 июля “Медиазона”*

Далее, как считает обвинение, Субботин приобрел термосумку доставщика “Яндекса”, чтобы под видом курьера выполнять задания СБУ. Утверждается, что волгоградец собирал данные о неких объектах, а также готовил диверсии и теракты против российских военных, однако детали этих операций не раскрываются. 

За выполнение заданий Субботин получил около 210 тысяч рублей - переводы поступали на украинскую банковскую карту, обвиняемый конвертировал их в криптовалюту и затем перечислял на свой российский счет.

В суде Сергей Субботин “признал вину в полном объеме”, отказавшись от дачи показаний. 30 июня ему вынесли приговор: 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы жительницу Краснодара, признав ее виновной в госизмене из-за денежных переводов на украинский счет, сделанных в феврале 2022 года. 

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Автор: "Кавказский узел"

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