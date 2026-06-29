Нарушение жилищных прав сирот из Палласовки заинтересовало Бастрыкина

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы сирот их Палласовки, которые пожаловались на предоставление им непригодного для жизни жилья.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня жительница Палласовки Сауле Сапарова пожаловалась, что чиновники выдали ей положенное по закону, как сироте, жилье, но оно непригодно для проживания из-за поврежденных стен и антисанитарии.

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении прав детей-сирот из города Палласовки, пишет 28 июня "Высота 102".

Сироты пожаловались на то, что предоставленная им по закону жилплощадь непригодна для жизни: в помещении имеется плесень, сырость, водятся насекомые, стала осыпаться штукатурка.

Бастрыкин поручил руководитель регионального Следкома Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. Так, 20 июня Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья. 9 июня житель Волгоградской области Максим Чадлев, являющийся сиротой, пожаловался, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.