Сирота в Волгоградской области получила непригодную для проживания квартиру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники в Волгоградской области выдали Сауле Сапаровой положенную ей по закону квартиру, однако она непригодна для проживания из-за поврежденных стен и антисанитарии.

Жалобу Сауле Сапаровой, что чиновники предоставили ей в Палласовке непригодное для проживания жилье, 24 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"В этом году у нас затопило подвал и пошла плесень, в квартире сырость и лезут тараканы. Еле допросились чтобы нам откачали подвал, на первом этаже даже у кого-то немного затопило квартиру. Так же падает штукатурка, мне пришлось нанимать людей шпаклевать и клеить обои", – сказано в жалобе.

Сапарова добавила, что дом находится в ветхом состоянии. "Трескается стена, дом проседает, тяжело закрываются окна. Я не знаю как быть. Мы не прожили и двух лет в этой квартире, а уже все в плачевном состоянии", – отметила она.

Этот пост на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 2089 пользователей, на 11.20 мск 27 июня набрал шесть отметок с реакцией пользователей и пять комментариев.

"Зачем согласились на такое жилье? <…> Отказ должен быть на все сто от такого жилья и предоставить данные в прокуратуру", – написала Надежда Бенгард.

"Просто боюсь, что откажусь от этого жилья и куда мы с маленьким ребёнком пойдем? А снимать сейчас очень дорого", – ответила ей Сауле Сапарова.

"Потому что это государственное жилье. Вот мои согласились – я тоже там проживаю с тремя маленькими детьми – я добилась, чтобы нам подключили во весь дом газ, воду, свет. Там были очень большие долги, я судилась и нанимала с мужем адвоката", – написал пользователь с ником أحبك أحبك.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. Так, 20 июня Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, пожаловалась, что уже девять лет добивается от чиновников положенного ей по закону жилья.

9 июня житель Волгоградской области Максим Чадлев, являющийся сиротой, пожаловался, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

В июле 2024 стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания.