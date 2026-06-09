Сирота в Волгоградской области пожаловался на отказ чиновников предоставить жильё

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Житель Волгоградской области Максим Чадлев, являющийся сиротой, пожаловался, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

Как информировал "Кавказский узел", в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. В частности, 9 августа 2024 года сирота из Волгограда Дарья Кульбачная пожаловалась, что власти отказываются ей предоставить положенное по закону жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы отметили, что чиновники нарушили права сироты.

Видеообращение Максима Чадлева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало РОО "Объединение по защите прав детей-сирот". На кадрах ролика Чадлев рассказал, что в 2024 году суд предписал чиновникам предоставить ему жилье.

"Я три раза отправлял документы на предоставление сертификата на покупку жилья. Мне отказывают, так как у меня низкий доход. Также я являюсь инвалидом второй нерабочей группы. Весь мой доход – это 15 тысяч рублей", – отметил он.

Чадлев на видео обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой о помощи с восстановлением жилищных прав.

В описании к ролику уточняется, что Чадлев ранее обращался в комитет строительства Волгоградской области о возможном получении выплаты, однако ему было отказано.

Этот пост на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот", на которую подписано 2086 пользователей, на 07.40 мск 9 июня набрал 20 отметок "Нравится" и два комментария. В одном из них администратор официальной страницы Следкома в соцсети "ВКонтакте" отметил, что обращение Чадлева взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2024 стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания.

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