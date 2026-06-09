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07:44, 9 июня 2026

Сирота в Волгоградской области пожаловался на отказ чиновников предоставить жильё

Максим Чадлев. Кадр из видео https://vk.com/wall-62316332_12658

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Волгоградской области Максим Чадлев, являющийся сиротой, пожаловался, что на протяжении долгого времени чиновники не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

Как информировал "Кавказский узел", в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. В частности, 9 августа 2024 года сирота из Волгограда Дарья Кульбачная пожаловалась, что власти отказываются ей предоставить положенное по закону жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы отметили, что чиновники нарушили права сироты.

Видеообращение Максима Чадлева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало РОО "Объединение по защите прав детей-сирот". На кадрах ролика Чадлев рассказал, что в 2024 году суд предписал чиновникам предоставить ему жилье.

"Я три раза отправлял документы на предоставление сертификата на покупку жилья. Мне отказывают, так как у меня низкий доход. Также я являюсь инвалидом второй нерабочей группы. Весь мой доход – это 15 тысяч рублей", – отметил он.

Чадлев на видео обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой о помощи с восстановлением жилищных прав.

В описании к ролику уточняется, что Чадлев ранее обращался в комитет строительства Волгоградской области о возможном получении выплаты, однако ему было отказано.

Этот пост на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот", на которую подписано 2086 пользователей, на 07.40 мск 9 июня набрал 20 отметок "Нравится" и два комментария. В одном из них администратор официальной страницы Следкома в соцсети "ВКонтакте" отметил, что обращение Чадлева взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2024 стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания.

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Автор: "Кавказский узел"

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