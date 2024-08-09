Сирота из Волгограда пожаловалась на проблему с получением жилья

09 августа 2024, 14:02

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Чиновники отказываются предоставить положенное по закону благоустроенное жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты, пожаловалась сирота из Волгограда Дарья Кульбачная. Права сироты нарушены, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", в июле стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания. После жалобы на нарушение жилищных прав Пономарева председатель СКР Александр Быстрыкин поручил провести проверку и взял ее ход на контроль.

22-летняя сирота Дарья Кульбачная рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что добивается от властей Волгоградской области предоставления ей благоустроенной квартиры.

Дарья Кульбачная воспитывалась у опекунов в Иловлинском районе, после школы поступила в технологический колледж, а затем в педагогический университет. Она живет в Волгограде и работает в сфере торговли. С момента совершеннолетия девушка начала добиваться от властей предоставления полагающегося ей по закону жилья.

"Начала писать письма в областную администрацию и мэрию. Оттуда получала отписки. Выиграла суды. Исполнительные листы поступили судебным приставам — те ничего не делали. Я на них жалобы писала в прокуратуру. Нулевой результат (письмо из городской прокуратуры от 28.11.2022 года имеется в распоряжении редакции. – Прим. "Кавказского узла"). Два года назад в феврале обратилась официально к губернатору Андрею Бочарову и к президенту страны — безрезультатно. После того, как местное СМИ написало о моей проблеме, со мной связались сотрудники Следственного комитета. Но и их поддержка не увенчалась успехом", - рассказала девушка.

Кульбачная обратилась за помощью к юристу Ивану Иванову. Он подал от ее имени иск в областной суд, который 28 сентября 2023 года вынес решение в пользу сироты. Областная администрация выплатила ей по судебному решению компенсацию в 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей - за услуги адвоката (при этом в исковых требованиях заявительница просила 80 тысяч рублей компенсации).

Говорят: ждите своей очереди. Никакого жилья не предлагали вообще

По словам девушки, сейчас она находится в тяжелой жизненной ситуации, поскольку место в общежитии университет ей не предоставил, а денег на съем жилья в Волгограде у нее нет. «Мне там (в областной администрации и мэрии) говорят: ждите своей очереди. Никакого жилья не предлагали вообще. Временная прописка у меня после выселения из общежития колледжа закончилась, жилье в городе арендовать не могу. Денег хватает только-только на еду», - рассказала она.

Девушка предоставила "Кавказскому узлу" последний ответ на ее запрос. Письмо подписано председателем областного комитета строительства Ольгой Бегунковой и датировано 29 декабря 2023 года. Чиновница сообщила Кульбачной, что по состоянию на 1 октября 2023 года ее фамилия в списке очередников Иловлинского района стоит под номером 101, а в списке по области — под номером 3094.

Ольга Бегункова сообщила в ответе, что по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот...» к концу 2023 года областная администрация приобрела 109 квартир для сирот, в чьих интересах были приняты подобные судебные решения, «исходя из объемов бюджетного финансирования». Также чиновница уведомила Дарью о возможности получения временного жилого помещения маневренного фонда из расчета 6 квадратных метров на человека.

«Я не собираюсь во временное жилье переезжать. Это временное превратится в постоянное. К тому же, качество такого жилья ужасающее», - прокомментировала Дарья Кульбачная.

Не понимаю, почему мы должны входить в положение чиновников? Почему они в наше положение войти не могут?

Она отметила, что в таком же положении находится ее 21-летняя сестра Валерия, а через два года достигнет совершеннолетия ее младший брат. "И брату и сестре придется вступить в борьбу с государством за свои жилищные права. Не понимаю, почему мы должны входить в положение чиновников? Почему они в наше положение войти не могут? Мы по закону имеем право на жилье. Точка!" - сказала Дарья.

Юрист Иван Иванов подтвердил информацию о решении облсуда о компенсациях за «злостное и длительное неисполнение судебных решений» по делу Кульбачной. "До сентября мы подаем второй иск с требованием выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей. Но суды все равно больше 60 тысяч рублей не назначают. Хотя за страдания сирот с государства нужно до миллиона рублей взыскивать, так как сироты несут, помимо морального ущерба, еще и материальные издержки, так как им приходится снимать жилье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Второй путь защиты интересов сироты, по его словам, - обращения с жалобами на бездействие властей в областную прокуратуру и в следственный комитет. В декабре 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам непредоставления жилья сиротам в Волгоградской области, привел пример юрист.

«Но с тех пор расследование никуда не продвинулось, так как следователи почему-то не могут найти чиновников и депутатов, виновных в этом преступлении. Одни не закладывали в бюджет региона деньги на решение проблемы обеспечения сирот жильем, другие злостно не исполняют вступившие в силу судебные акты», - заявил Иван Иванов.

Требование об однократном предоставлении детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма при достижении ими совершеннолетия установлено статьей 8 («Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение») Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

«Согласно части 3 этой статьи закона, профильный комитет областной администрации формирует список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Сироты должны включаться в эти списки по достижении ими возраста 14 лет. Контролируют этот процесс органы опеки», - сказал юрист.

Финансовым обеспечением выкупа квартир для сирот в регионе занимается областная дума

По данным Иващенко, подобные списки в Волгоградской области формирует региональный комитет соцзащиты, на основании областного закона «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот… в Волгоградской области». «Финансовым обеспечением выкупа квартир для сирот в регионе занимается областная дума. Обвинять чиновников областной администрации тут бессмысленно. Они не могут увеличить или сократить объемы этого финансирования. Они - исполнители. Нужно задавать вопросы парламентариям, почему это финансирование столь мизерно, почему более одной тысячи неисполненных судебных решений по сиротам. И это на фоне внушительных трат на различного рода патриотические, по сути пропагандистские, проекты и на самопиар областных властей в СМИ», - сказал Сергей Иващенко.

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