Сирота из Волгограда добился реакции следователей на нарушение его жилищных прав

07 июля 2024, 10:17

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После жалобы сироты из Волгограда и участника спецоперации на Украине Михаила Пономарева на нарушение его жилищных прав, председатель Следкома Александр Быстрыкин поручил провести проверку, а также взял ее ход на контроль.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля супруга волгоградца Михаила Пономарева, который является сиротой, рассказала, что чиновники выдали ему положенную по закону квартиру, однако она непригодна для проживания из-за поврежденных стен и крыши. Пономарев вырос, женился, стал участником специальной военной операции (СВО), однако вместо положенного по закону жилья он получил квартиру, в которой нельзя жить, отметила его супруга.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о результатах проверки о нарушении жилищных прав сироты в Волгограде – Михаила Пономарева, после того, как в интернете распространилась информация о нарушении его жилищных прав.

В следственном управлении (СУ) СКР по Волгоградской области начата процессуальная проверка. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщил 6 июля информационный центр Следкома в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что жителя Волгоградской области, которые являются сиротами и которым положено по закону жилье, периодически жалуются на нарушение их жилищных прав. Так, 1 января жительница Волгограда Наталья Тарабалина, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении шести лет отказываются исполнять решение суда, обязавшего их обеспечить Тарабалину положенным по закону жильем.

29 января 2023 года жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая также является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

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