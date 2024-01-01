Наталья Тарабалина. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=uXKFx3BGies

01 января 2024, 05:13

Сирота из Волгограда пожаловался на проблему с получением жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Волгограда Наталья Тарабалина, которая является сиротой, пожаловались, что чиновники на протяжении шести лет отказываются исполнять решение суда, обязавшего их обеспечить Тарабалину положенным по закону жильем.

Жалоба Натальи Тарабалиной на нарушение ее жилищных прав была опубликована 29 декабря на YouTube-канале "Защита детей".

Я отношусь к категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. У нас очень затянулся вопрос с получением жилья", – сказала волгоградка.

По ее словам, положенное ей по закону жилье она должна была получить в 2017 году. Она обращалась в прокуратуру и комитет строительства, и прочие инстанции, но, по словам Тарабалиной, ей в ответ приходят ответы, что нет финансирования. "Очень прошу обратить внимание на данный факт, так как мне уже 26 лет и квартиру я так и не получила", – сказала жительница Волгограда.

Она отметила, что является матерью-одиночкой и вынуждена снимать жилье. "Квартиру одной очень тяжело снимать, так как я сейчас еще в декрете. <…> В комитете строительства лежит решение суда, но ничего не движется", – подчеркнула Тарабалина.

Это видео на YouTube-канале "Защита детей", на который подписаны 932 пользователя, на 05.10 мск 1 января набрало 164 просмотра и два комментария.

"По данному факту Бастрыкин даст поручение, а толку от этого не будет. Его команда на его распоряжение не реагирует и тянет данные разбирательства настолько, чтобы люди как мы опустили руки и не стали дальше требовать положенного нам", – заявил пользователь user-ru6bm4vc2s.

"Фраза про отсутствие финансирования должна быть ключевой, потому что бюджет комитета не может существовать отдельно от бюджетной системы страны", – написал Fracygav.

"Кавказский узел" также писал, что 29 января 2023 года жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая также является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

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Примечание:

"Чиновник в Дагестане заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Глава района на Кубани заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Дело о непригодном жилье для сирот в Калмыкии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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