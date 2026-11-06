Два жителя Дона получили сроки по делу об экстремистской организации

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Суд в Ростовской области назначил реальные сроки в колонии двум жителям региона, признав их участниками экстремистской организации. Один из мужчин также признан виновным в публичном оправдании терроризма.

Обвиняемые – мужчины в возрасте 45 и 46 лет, жители Обливского района. Обоим вменялось участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Старший из мужчин также обвинялся по статье о публичной пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ, от двух до пяти лет заключения).

Согласно версии обвинения, обвиняемые с 2019 по 2024 год “продолжали участвовать” в деятельности некой экстремистской организации, хотя достоверно знали о ее запрете. “На территории Обливского района мужчины принимали участие в собраниях, распространяли идеологию запрещенной организации и вовлекали в ее деятельность новых лиц”, – сообщил ростовского Следком.

Следователи отмечают, что для распространения идеологии организации они также “использовали один из мессенджеров”. Дополнительное обвинение 46-летнему мужчине связано с тем, что он “в ходе одной из встреч публично оправдывал деятельность террористических организаций”, запрещенных в России, указывает Telegram-канал ведомства, не уточняя, о каких конкретно организациях, идет речь.

45-летнего фигуранта суд приговорил к четырем годам лишения свободы, 46-летнего – к шести годам. Род занятий обвиняемых следователи не сообщили; также не указано, согласились ли мужчины с обвинениями. Ведомство не уточняет название экстремистской организации, участниками которой суд признал обоих мужчин.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре как минимум два жителя Дагестана попали под следствие как предполагаемые участники экстремистского общественного объединения СССР*, которое запрещено в России с 2019 года.

Люди, считающие себя гражданами "СССР" – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации еще и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами "СССР", но не всегда в них присутствует эта аббревиатура.

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* Верховный суд Коми в июле 2019 года признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. В список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых присутствует аббревиатура "СССР".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.