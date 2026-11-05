Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артем Долгирев из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1881 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1880 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950 Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 21-летний Артем Долгирев из Новоаннинского района, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Артем отправился в зону СВО в феврале 2024 года, служил оператором мотострелкового отделения. 24 ноября 2025 года боец пропал без вести при выполнении задач в ходе специальной военной операции в селе Александровка-Шультино Константиновского района Донецкой Народной Республики. Спустя почти год тело военнослужащего было опознано по результатам биологической экспертизы. У Артема остались мама и жена", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1881 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно в октябре. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Федор Кривошеин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.