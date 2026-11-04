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20:40, 4 ноября 2026

Жильцы дома в Волгограде пожаловались Бастрыкину на отсутствие отопления

Жильцы дома на проспекте Столетова в Красноармейском районе Волгограда. Фото:"Новости Волгограда" / Telegram-канал.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители 10-этажного дома на проспекте Столетова в Красноармейском районе Волгограда записали видеообращение к главе Следственного комитета с просьбой спасти их от замерзания. По словам горожан, из-за бездействия управляющей компании их дом до сих пор не готов к отопительному сезону в полной мере. 

Как писал "Кавказский узел", жильцы общежития по улице Слепцова в Волгограде уже дважды жаловались председателю  Следкома России Александру Бастрыкину на отсутствие воды и отопления. По их словам, несмотря на жалобы, проверки были проведены формально, управляющая компания перестала выходить на контакт, а расселение затягивается.

Видеообращение жителей дома на проспекте Столетова опубликовал Telegram-канал "Новости Волгограда", насчитывающий более 132 тысяч подписчиков. К 20.00 публикация набрала более 3 тысяч просмотров.

По словам горожан, из-за бездействия управляющей компании их дом до сих пор не готов к отопительному сезону в полной мере. Жильцы дома утверждают,что дом срочно нуждается в замене инженерной системы водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения и канализационных труб, так как за 50 лет не было проведено ни одного капитального ремонта жилого дома.

"Отопительный сезон в доме № 50 на проспекте Столетова так и не наступил полностью. Каждый день текут трубы. УК от жильцов не берет трубки. Узнать, когда же в доме появится долгожданное отопление, ни у кого невозможно. Заявки в аварийную службу остаются неисполненными, диспетчера ведут себя агрессивно и не отвечают ни на один вопрос жильцов", - пожаловались собравшиеся.

Люди говорят, что все коммуникации в доме ржавые, сгнившие и находятся в аварийном состоянии. В подвалах вода. Трубы текут каждый год. Из-за этого в подъездах сырость и комары, размывается фундамент дома. Бегают тараканы и крысы. "Смотреть на то, как разрушается наш дом, больше нет сил", - заявили они.

"Ежемесячно мы платим УК за содержание имущества, но ничего не делается. Мусоропровод закрыли без согласия жильцов, в подъездах не убирается, дворник отсутствует. Трубы все гнилые. Так еще УК повысила тариф на свои услуги, очень странно платить за то, чего нет, в завышенной ставке?", - говорится в их обращении.

В заключение своего обращения, жители попросили Александра Бастрыкина помочь и провести проверку в отношении УК "Жилсоцгарантия", которая обслуживает этот дом с 2015 года.

"Кавказский узел" также писал, что жители аварийных и ветхих домов в Волгограде и Волгоградской области неоднократно жаловались на затягивание расселения и тяжелые бытовые условия. Так, в марте 2026 года жильцы общежития в поселке Веселая Балка, признанного аварийным еще в 2019 году, сообщили, что обещанное на 2025 год переселение приостановлено. Оставшиеся в здании семьи с детьми жили без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

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Автор: "Кавказский узел"

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