Гаджиев Абдулмумин Хабибович

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Дагестанский журналист, редактор отдела «Религия» газеты «Черновик». Арестован в июне 2019 года, осужден на 17 лет строгого режима по статьям об организации и финансировании терроризма. Правозащитники и коллеги считают Гаджиева невиновным, а уголовное дело полностью сфабрикованным.

Биография

Родился 18 июня 1984 в Дагестане. По образованию математик, преподавал высшую математику и эконометрику в Дагестанском государственном университете, вел преподавание по курсу "Исламский бизнес" .

С 2008 года начал работать в газете «Черновик» корреспондентом, затем редактором отдела «Религия». Публиковал материалы о религиозной политике, исламских течениях, благотворительных фондах, общественных конфликтах, силовых операции и их последствия /.

До ареста жил и работал в Махачкале .

Был задержан 14 июня 2019 года, приговорен 12 сентября 2023 к 17 лет строгого режима, первые 7 лет — тюрьма.Текущее местонахождение: ФКУ Т‑2 УФСИН России по Владимирской области .

Абдулмумин Гаджиев женат, четверо детей .

Уголовное дело и приговор

14 июня 2019 года в Махачкале у Гаджиева прошел обыск, после чего он был В . Изъяли технику; адвоката к обыску не допустили. Следствие заявило, что он перечислял средства на счета фондов, связанных с Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский), которого обвиняли в финансировании терроризма .

Гаджиеву вменили участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), организацию финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ). Следствие утверждало, что журналист «побуждал жертвовать» в благотворительные фонды, которые якобы финансировали запрещенные структуры. По версии следствия, Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Основание стали перевод 16 000 рублей в благотворительный фонд и публикации, которые следствие интерпретировало как «пропаганду пожертвований» Об этом и сам журналист рассказывал из махачкалинского СИЗО .

Гаджиев полностью отрицал вину, заявляя, что дело сфабриковано, а обвинение — «нелепое» и не содержит состава преступления .

Дело рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в течение четырех лет. В сентябре 2023 года Гаджиева суд приговорилк 17 годам строгого режима, первые 7 лет – в тюрьме.

Правозащитные организации признали Гаджиева политзаключенным, указывая на отсутствие доказательств участия в запрещённых организациях. Правозащитники указывали, что ключевые показания были даны под пытками, сумма не соответствует версии о «многолетнем финансировании терроризма», отмечалось давление на свидетелей и отсутствие прямых доказательств финансирования.

1 ноября 2024 года апелляционный военный суд в подмосковной Власихе снизил срок наказания на два месяца.

В феврале 2025 года Европейский суд по правам человека назначил Абдулмумину Гаджиеву компенсацию в 6000 евро за нарушения его прав после задержания.

В это же времяа Абдлмумин Гаджиев был этапирован во Владимирскую область в тюрьму для особо опасных преступников .

Подробнее о деле Гаджиева рассказывается с материале «Кавказского узла» "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Поддержка коллег

Дело Гаджиева стало одним из резонансных в Дагестане. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам . Журналисты и правозащитники считают его инструментом давления на независимую прессу. оно стало символом преследования религиозных и общественных тем в регионе; Гаджиев продолжал писать колонки из СИЗО .

С июня 2019 года регулярно, проводились пикеты в защиту. Акции в поддержку Гаджиева проходили не только в Махачкале, но и в других городах России и за рубежом, также проходили онлайн-акции поддержки - в соцсетях по хэштегам #СвободуАбдулмумину и #СвободуАбдулмуминуГаджиеву, по которым "можно найти несколько тысяч публикаций", говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Спустя семь лет после задержания редакция дагестанской газеты "Черновик" заявила, что продолжает считать Абдулмумина Гаджиева невиновным. Уголовное дело, состоящее из 38 томов, изначально было направлено против газеты "Черновик" и является местью за освещение на страницах издания того, что происходило с делом об убийстве в 2016 году братьев Гасангусейновых и причастности к этому силовиков, говорится в заявлении редакции . Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечания