ЕСПЧ признал нарушение прав Абдулмумина Гаджиева

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Европейский суд по правам человека назначил дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву компенсацию в 6000 евро за нарушения его прав после задержания.

Как писал "Кавказский узел", редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября 2024 года лишь сократила на два месяца сроки наказания всем троим осужденным.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

ЕСПЧ назначил компенсацию в 6000 евро Абдулмумину Гаджиеву, посчитав нарушением чрезмерную продолжительность срока задержания до суда. Также ЕСПЧ указал, что было нарушено право Гаджиева на свободу выражения мнения.

Европейский суд пришел к выводу, что Гаджиев осужден за публикацию интервью с лицом, помогавшим сирийским беженцам и предположительно участвовавшим в деятельности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), указано в публикации, размещенной 6 февраля на сайте суда.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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