"Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

«Кавказский узел» в краткой справке собрал самую важную информацию о преследовании журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Дагестане и в поддержку которого выступили независимые дагестанские издания. Местные журналисты называют его "вторым Голуновым" и добиваются его немедленного освобождения.

Какие издания поддержали Гаджиева

Три дагестанские газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли 21 июня 2019 года с одинаковыми обложками «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» в знак солидарности с журналистом Абдулмумином Гаджиевым, арестованным по обвинению в финансировании терроризма. Дагестанская газета "Молодежь Дагестана" также поддержала Гаджиева, опубликовав на первой полосе номера от 21 июня 2019 года материал "Надежда на правосудие". В поддержку Гаджиева выступила и дагестанская общественно-политическая газета на аварском языке XӀакъикъат ("Истина"). На первой странице газеты был опубликован материал "Дун/Нил ГIабдулмумин XIажиев" (Я/Мы Абдулмумин Гаджиев, - перев. с аварского).

Почему за Гаджиева вступились коллеги

Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам. В обществе снижается уровень доверия к работе правоохранительного блока, и многие люди понимают, что могут стать следующей жертвой произвола, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. От общества скрывается причина, по которой задержан Гаджиев, заметил главный редактор газеты «Свободная республика» Заур Газиев.

Кто такой Абдулмумин Гаджиев

Абдулмумин Гаджиев родился в 1985 году. Житель Махачкалы. По образованию математик, преподавал высшую математику и эконометрику в Дагестанском государственном университете. Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик», работает в ней с 2008 года. Женат, имеет четверых несовершеннолетних детей.

Как задержали Гаджиева

По словам журналиста, 14 июня к нему в дом ворвались силовики, напугав при этом его детей. “В шесть часов утра ко мне ворвались вооруженные люди. Толкнули меня на землю, скрутили руки, ногами придавили моё лицо к земле. Разбудили и напугали мою жену и малолетних детей… Перед моими детьми говорили, какой я плохой и какими опасными преступлениями за их спиной занимаюсь”, - рассказал Абдулмумин Гаджиев.

О чем писал Гаджиев

Гаджиев - один из опытнейших сотрудников "Черновика", рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев. С его слов, Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах. "Его статьи религиозной тематики всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались", - заявил Маирбек Агаев. Последние публикации Гаджиева были посвящены месяцу Рамадан.

О чем напомнило дело Гаджиева

Редакция «Черновика» назвала обвинение в адрес Гаджиева абсурдным и сравнила его дело с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого арестовали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В итоге в МВД признали, что никаких оснований для ареста Голунова не было. Во время протестов против этого дела газеты РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли под единой обложкой "Я/Мы Иван Голунов".

Почему Гаджиева сравнивают с Голуновым

Редакция издания «Черновик» опубликовала обращение, в котором объяснило, почему сравнивает дело Гаджиева с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. "Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающему о Дагестане только из выпуска новостей, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве", - подчеркивается в обращении.

Какое издание представляет Гаджиев

Независимый дагестанский еженедельник «Черновик» нередко выступает с острыми публикациями, неугодными властям. При этом еще в сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены угрозы в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей. В них анонимные авторы (предположительно, силовики) назвали 16 фамилий, в числе которых был и основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов . Через два года, 15 декабря 2011 года, в Махачкале было совершено покушение на Камалова. Раненый журналист скончался по дороге в больницу.

В чем конкретно обвиняют Гаджиева

Гаджиев обвиняется по ч.2 ст.205.5 («Участие в деятельности террористической организации», до 20 лет лишения свободы) и ч.4 ст.205.1 («Финансирование терроризма», до пожизненного лишения свободы) УК РФ. Следствие полагает, что Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Кто еще проходит по делу журналиста

В деле фигурируют 11 подозреваемых: Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), Ровшан Алиев, Мансур Даутов, Рафик Шабанов, Рабиджон Вахобов, Рафет Магомедов, Карим Алиев, Магомедбасир Гасанов, Абубакар Ризванов, Абдулмумин Гаджиев, Кемал Тамбиев . 14 июня, помимо Гаджиева, были задержаны Ризванов и Тамбиев.

Кто извинился перед Гаджиевым

Прося суд взять под стражу Абдулмумина Гаджиева, следствие настаивало, что вину журналиста подтверждают показания других задержанных. По данным «Черновика», уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях Кемала Тамбиева . Однако сам Тамбиев заявил, что дал показания под пытками и отказался от них . На суде 16 июня Гаджиев заявил, что Тамбиев перед ним извинился. "Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали", - сказал журналист.