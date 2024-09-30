Осужденные по делу Гаджиева переведены в изолятор Грозного

30 сентября 2024, 18:58

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Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, ожидающие рассмотрения жалоб на приговор, переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила супруга Гаджиева. Одиночный пикет в поддержку Гаджиева заинтересовал прохожих в Махачкале, рассказал после акции коллега журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. Лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. Подсудимые будут по видеосвязи участвовать в заседании, рассказали адвокаты.

Полиция подошла, как обычно, проверила документы

Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошел без происшествий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Видимо, из-за очень ветреной погоды людей было мало, но те, которые подходили, выражали поддержку. Полиция подошла, как обычно, проверила документы у меня. Тех, кто наблюдал за пикетом, не трогали", - сказал он, добавив, что через неделю, в день начала апелляционного суда коллеги Гаджиева также намерены провести пикет.

Абдулмумина Гаджиева и других осуждённых по этому делу перевели из Новочеркасска в СИЗО Грозного, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева.

Абдулмумин написал, что ощущение, как будто за границей оказался

"Получила письмо, где он об этом сообщил. Условия там хорошие. Абдулмумин написал, что ощущение, как будто за границей оказался. Вероятно, в сравнении с СИЗО Махачкалы, Ростова. В Новочеркасске старая тюрьма царских времён. Огромные дыры, крысы как к себе домой по камерам ходят, тараканы. А в Грозном, вероятно, относительный порядок и чистота. С питанием гораздо лучше", сказала Сакиева, подчеркнув, что жалоб у ее супруга нет.

По словам женщины, ехать в Подмосковье на процесс она не планирует. "Все, кроме судьи и прокурора, будут участвовать по ВКС [видеоконференцсвязи]. Не знаю, есть ли смысл и возможность участвовать", - пояснила она.

Апелляция будет по ВКС у них, так что смысла ехать туда особо нет

Супруга Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что не поедет в апелляционный суд. "Не поеду, апелляция будет по ВКС у них, так что смысла ехать туда особо нет. Кемал чувствует себя отлично, ни на что не жалуется", - сказала она сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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