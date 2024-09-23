Пикет в Махачкале привлек внимание прохожих к делу Гаджиева

23 сентября 2024, 16:16

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Прохожие в Махачкале во время одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева расспрашивали о его уголовном преследовании, сообщил после акции коллега журналиста Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Пикет прошел без происшествий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Пикет прошёл спокойно. Сотрудники полиции не проверяли документы, просто поинтересовались, что происходит, и, получив ответ, ушли", - сказал он.

По словам журналиста, некоторые прохожие, которые не были в курсе дела Гаджиева, интересовались деталями. "Спрашивали, чем помочь. Мы никогда не скрывали, по какой статье судили Абдулмумина, но просим всех, чтобы они сами ознакомились с фактами по делу. Чтобы люди не шли на поводу у ярлыков, а сами разобрались. Мы рекомендуем им почитать публикации самого Абдулмумина и о нём. Это и есть та позитивная реакция, которую мы ждём от акций в поддержку Гаджиева и его товарищей", - рассказал Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата рассмотрения жалобы долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября.

Адвокат Гаджиева Ашот Норвардян сообщил сегодня, что намеревается лично участвовать в заседании апелляционного суда. «Каких-то особых ходатайств нет. Всё что я считаю нужным по делу, я отобразил в апелляционной жалобе. Я считаю, что в суде не были представлены доказательства вины Гаджиева в инкриминируемых ему преступлениях», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По закону нет оснований требовать личного присутствия подсудмых в зале суда, отметил адвокат. «Этапирование в суд не осуществляется. Личное участие обеспечивается через ВКС [видеоконференцсвязь]. Это обычная практика», - отметил Норвардян, добавив, что в заседании будет принимать участие ещё один адвокат Гаджиева.

Адвокат Кемала Тамбиева Руслан Нагиев также подтвердил своё участие в апелляционном суде. «Ходатайств к началу процесса нет», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Тамбиева Лаура Курджиева уточнила, что адвокат также примет участие по видеосвязи. "Аппеляционный суд как событие не радует и не огорчает. За столько лет уже научились справляться с такими моментами. Воспринимаю просто как один из этапов нашей жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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