Стала известна дата рассмотрения жалоб на приговор по делу Гаджиева

06 сентября 2024, 11:10

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Назначена дата заседания по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и предпринимателя Кемала Тамбиева в Апелляционном военном суде, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы.

Один из трех судей, выносивших приговор по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, главы фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и предпринимателя Кемала Тамбиева, Ризван Зубаиров, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал журналиста. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Как сегодня сообщил корреспонденту "Кавказскому узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Ашот Норвардян, наконец назначена дата заседания по апелляции его подзащитного. "Суд назначен 7 октября в 10.00, только что позвонили из апелляционной инстанции", - сообщил Норвардян.

Он пояснил, что подсудимые будут участвовать в заседании по видеосвязи. Само заседание пройдет в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.

На сайте Апелляционного военного суда в карточке дела указано, что оно поступило в суд 27 августа, информации о дате заседания на 11.05 мск 6 сентября нет.

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан, проводят одиночные пикеты в его поддержку. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, Гаджиев, Ризванов и Тамбиев признаны политзаключенными.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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