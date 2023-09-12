Кемал Тамбиев, Абубакар Ризванов, Абдулмумин Гаджиев (слева направо). Фото "Кавказского узла"

12 сентября 2023, 11:38

Гаджиев, Ризванов и Тамбиев приговорены к длительным срокам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-дону огласил приговор по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма. Они осуждены на сроки от 17 до 18 лет лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня прокурор потребовал приговорить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам заключения. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Оглашение приговора было запланировано на 8 сентября, однако позже дату перенесли.

Суд приговорил  журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к 17 годам лишения свободы, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова к 18 годам лишения свободы, Кемала Тамбиева - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы. 

Гаджиев, Ризванов и Тамбиев встретили приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

Коллеги Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы – рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев подвергается преследованию из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Примечание:

"Близкие Гаджиева сочли убедительными доводы в защиту обвиняемых", "Тамбиев оспорил позицию прокурора о показаниях под пытками", "Ризванов указал на роль засекреченных свидетелей в версии обвинения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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