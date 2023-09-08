08 сентября 2023, 10:58

Оглашение приговора по делу Абдулмумина Гаджиева отложено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд перенес на 11 сентября оглашение приговора Абдулмумину Гаджиеву, Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам колонии. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, указали подсудимые в последнем слове, вновь заявив о своей невиновности. Оглашение приговора было назначено на 14.00 мск сегодня.

Заседание Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, на котором сегодня планировалось оглашение приговора, перенесено на понедельник, 11 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Причины переноса оглашения приговора суд не уточнил, добавил он.

Оглашение приговора перенесено на 10.00 мск 11 сентября в связи с занятостью конвоя, сообщает сегодня телеграм-канал "ЗПЧ", освещающий процесс по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

Шансы на оправдание обвиняемых есть, хотя по террористическим статьям доля оправдательных приговоров крайне мала, отметили 21 августа коллеги Гаджиева. Суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, указали ранее не участвующие в деле адвокаты. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Близкие Гаджиева сочли убедительными доводы в защиту обвиняемых", "Тамбиев оспорил позицию прокурора о показаниях под пытками", "Ризванов указал на роль засекреченных свидетелей в версии обвинения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 сентября 2023, 11:21

  • Старшина со Ставрополья погиб на Украине

    Старшина Владимир Дубовик из Курского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 169 жителей Ставропольского края.

10 сентября 2023, 10:27

  • Выборы в Сочи отметились почти полным отсутствием независимых наблюдателей

    В Сочи проходят довыборы депутатов городской думы, в ходе которых 62 кандидата борются за 12 мест. О нарушениях на выборах в Сочи не сообщалось, потому что не осталось независимых наблюдателей, отметил аналитик Давид Канкия. В местном избиркоме рапортовали об отсутствии инцидентов во время голосования, и заявили о высокой активности избирателей.

10 сентября 2023, 09:32

  • Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

    Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле военных позиций в Лачинском районе, а армянское оборонное ведомство заявило об обстреле Азербайджаном позиций армянских военнослужащих в Гегаркуникской области

10 сентября 2023, 08:39

  • Жители села Советское повторно обратились к Меликову

    После первого обращения жителей села Советское в Хасавюртовском районе к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на проблему со строительством школы, от местных чиновников не последовало реакции, а Минтранс республики распространил недостоверные сведения, заявили сельчане в новом видеообращении к Меликову. Они попросили его взять на личный контроль проблему со школой.

10 сентября 2023, 07:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи