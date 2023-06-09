«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда

09 июня 2023, 12:26

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"Черновик” приостанавливает выпуск печатный газеты, об этом сообщил на пресс-конференции 28 ноября главный редактор издания Маирбек Агаев. Общественно-политический еженедельник "Черновик" издается в Дагестане с 2003 года, у него есть также сайт и электронная версия.

В газете публикуются интервью с известными персонами, расследования, репортажи и новостные заметки, которые выходят на информационно-аналитических полосах: «Новости», «Политика», «Экономика», «Общество», «Культура», «Спорт», «Религия», «Республика».

«Черновик» представлен в печатном варианте — в виде еженедельной газеты (распространяется по Республике Дагестан), в электронной версии (можно купить номер через сайт), а также в сетевого издания. Печатный вариант выходит раз в неделю, по пятницам. Объем: 32 полосы.

Адрес сетевого издания: https://chernovik.net/

Адрес электронной версии газеты: https://chernovik.net/magazin/gazeta

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/user/gazetachernovik

Начало

Летом 2003 года Хаджимурад Камалов основал общественно-политический еженедельник «Черновик». Костяк коллектива состоял из уже известных и опытных журналистов, ранее работавших в еженедельнике «Новое дело». Первый (нулевой) выпуск газеты датируется 4 сентября 2003 года .

Газета тут же столкнулась с тем, что ее тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать «Черновик», поджигали . Редакции приходилось постоянно переезжать из-за того, что арендодатели разрывали контракты, а одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа.

Тираж в 2003 году составлял 4 200 экземпляров, к 2005 году вырос вдвое. Уже тогда газета пыталась выйти на самоокупаемость. Бюджет включал средства от реализации газеты (50%), рекламы (20-25%), и кредиты (25-30%) .

В 2005 году Хаджимурад Камалов сосредоточился на издательской деятельности, оставив пост главного редактора. Камалов пропагандировал принцип невмешательства в редакционную политику. А перед собой поставил задачу превратить дагестанскую газету в прибыльный бизнес . Главный редактор по уставу избирался на 2 года редколлегией издания, предлагая план его развития .

В 2005 году главным редактором стал Расул Хайбулаев. Им с Камаловым удалось немножко «отодвинуть» давление власти на газету. Не случайно, что из «Черновика» Хайбулаев ушел в пресс-службу президента Дагестана .

В 2006 году Камалов создал издательство «Свобода слова», которое стало издавать газету.

2007-2011 годы

После ухода Хайбулаева редколлегия избрала главным редактором Надиру Исаеву. При ней газета значительно окрепла, «заматерела», публиковались острые аналитические статьи и репортажи, посвященные большей частью правозащитной тематике, вопросам противостояния государства и общества, борьбы с терроризмом .

26 августа 2008 года в рамках уголовного дела, возбужденного против Надиры Исаевой и еще четырех журналистов «Черновика» по обвинению в экстремизме, были проведены обыски в домах у Хаджимурата Камалова и редактора отдела политики Артура Мамаева, «с целью проверки выдвинутой версии и проверки имеющейся в деле оперативной информации». 19 мая 2011 года в Махачкале суд оправдал журналистов по всем предъявленным им ранее обвинениям.

В сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены листовки с угрозами в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей и др. В них анонимные авторы назвали 16 фамилий, в числе которых был и Хаджимурад Камалов.

Надира Исаева отказалась выставить свою кандидатуру на голосование по перевыборам главного редактора, объяснив это усталостью. 24 мая им стал юрист издания Биякай Магомедов. За него проголосовали девять из десяти членов редколлегии. «Исаева посчитала, что весь коллектив газеты предал ее», - уверены в редакции «Черновика» .

В июне 2011 года «Черновик» был награжден премией «Свободная пресса Восточной Европы» имени Герда Буцериуса.

Убийство Камалова

15 декабря 2011 года Хаджимурад Камалов вышел из своего офиса, чтобы проводить знакомого. Когда он возвращался, по нему открыли огонь, целились в голову. По данным следствия, на месте было обнаружено 14 гильз. После чего преступники скрылись. А Камалов скончался по дороге в больницу.

Похороны Камалова, на которые собрались несколько десятков тысяч человек, состоялись 16 декабря в Махачкале. Процессия с телом погибшего прошла около 10 километров — от мечети на улице Котрова в центре столицы республики до кладбища на окраине города. За последние несколько десятилетий так в последний путь в Дагестане провожали лишь народного поэта Дагестана Расула Гамзатова .

В организации убийства и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям: "Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля", "Бандитизм", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В июле 2022 года Южный окружной военный суд признал виновными всех четырех фигурантов уголовного дела. Исаев и Абигасанов приговорены к 16 годам в колонии строгого режима, Шуайбов - к 23 годам, Хазамов - к 24 годам в колонии строгого режима .

С выводами суда не согласны редакция «Черновика» и Магди Камалов, брат Хаджимурада и издатель "Черновика". Магди Камалов считает, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. По мнению редакции убийство не раскрыто .

10 лет спустя

После смерти Хаджимурада издателем стал его брат Магди. А в начале 2013 года взял на себя обязанности главного редактора (Биякай Магомедов остался в издании в должности юриста). Осенью прокуратура Дагестана вновь обвиняла газету в экстремизме.

Весной 2014 года главредом был избран Маирбек Агаев. А 13 января 2014 года за вклад в борьбу с коррупцией и преступностью в регионе Магди Камалова, Маирбека Агаева и Магомеда Магомедова отметили правительственной премией в области СМИ. Награды им лично вручал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дело Гаджиева

По словам заместителя главного редактора «Черновика» Магомеда Магомедова, после убийства Камалова преследовать газету стали меньше, но 14 июня 2019 года на допрос в дагестанский следственный комитет вызвали редактора отдела религии «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Там ему сообщили, что на него заведено уголовное дело по статье о содействии террористической организации. 2 октября в офисе издания прошел обыск.

По версии следователей, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда «Мухаджирун», известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала «Кавказского узла» «Голунов номер два»: главное о деле Абдулмумина Гаджиева».

Коллеги Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор и опасаются закрытия «Черновика» по окончании судебного процесса по его делу, однако борьбы не оставляют. В Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста. Редакция публично ответила на все обвинения . Журналисты пришли к выводу, что Гаджиев страдает из-за того, что газета поднимала неудобные вопросы перед правоохранительными органами, органами власти. В частности, вопросы, связанные с убийством в 2016 году братьев Гасангусеновых.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" опубликовала заявление о давлении со стороны властей. По данным журналистов "Черновика", в Агентство информации и печати по Дагестану "пришел сотрудник МВД и попросил больше не распространять газету "Черновик" через киоски "Дагпечати“. Кроме того, администрация главы Дагестана оказала "чрезмерное влияние" на директора типографии, а также частных предпринимателей, реализующих газету. "С начала этого года газета «Черновик» испытывает планомерный прессинг: типографии нам отказывают в печати, частные распространители – брать газету. Как итог, «Черновик» стоит перед выбором: или печататься за пределами республики, или же полностью прекратить выпускать печатную версию газеты", - заявила редакция.

18 ноября редакция смогла отпечатать тираж в Ростове-на-Дону. На предыдущей неделе печатный номер газеты не выходил. По словам Магомеда Магомедова, для сохранения своей читательской аудитории и с учетом интересов рекламодателей редакция принципиально не отказывается от бумажной версии газеты.

24 ноября газете в самый последний момент, когда редакция уже прислала все файлы, снова было отказано в услугах типографии. Сотрудник ростовской типографии "Красный молот" сообщил, что их учредители, находящиеся в Москве, пригрозили коллективу типографии увольнением, если они напечатают "Черновик", - говорится в публикации на сайте издания.

Новый номер газеты, который должен был выйти 25 ноября, доступен в электронном виде на сайте и в Telegram-канале издания.

28 ноября коллектив редакции провел пресс-конференцию, где главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев сообщил о приостановке выхода печтной версии газеты. Такое решение объяснил Магомед Магомедов, заместитель главного редактора "Черновика", тем, что на редакцию оказывается давление со стороны властей - они последовательно давят на типографии, распространителей и на рекламодателей.

Магди Камалов, учредитель "Черновика", во время пресс-конференции заявил о давлении со стороны высокопоставленных дагестанских чиновников.

В 2023 году печатная версия издания по-прежнему не выходит. По этому поводу пользователи соцсетей пишут, что «когда печатную версию газеты "Черновик" блокировали, а корреспондентов и учредителей старались посадить, мы все молчали! Теперь же, когда такой коллапс в республике, все вспомнили "Черновик". Уверен, что с жалобой об отсутствии тепла, света и воды дома, а также ужасных улицах в городе, пишут в канал "Черновика" даже те, кто блокировал и сажал" .

10 января 2023 года на заседании по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты очередной экспертизы журналистских текстов Гаджиева, опубликованных в "Черновике". Ни в одном из представленных текстов не были обнаружены признаки экстремизма, терроризма, в которых обвиняют Гаджиева. Сегодня "была поставлена точка в ключевом вопросе, на котором следователь построил обвинительное заключение против Абдулмумина", – сказано в Телеграм-канале в поддержку Абдулмумина Гаджиева .

31 марта 2023 года кассационный суд в Пятигорска изменил постановление о штрафе учредителю "Черновика" Магди Камалову в 100 тысяч рублей, как указано в карточке дела на сайте суда . По словам Магомеда Магомедова, суд снизил размер штрафа за дискредитацию армии до 30 тысяч рублей. Редакция не согласна с самим обвинением и будет обжаловать его в Верховном суде .

18 мая 2023 года было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, не обнаружила в публикациях Гаджиева призывов к экстремизму, терроризму или иным противозаконным действиям.

1 июня 2023 года суд не смог приступить к прениям сторон. По желанию прокурора судебное следствиев было вновь продлено – прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста.

8 июня 2023 года эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы в экспертизе по публикациям Абдулмумина Гаджиева. Прокурор заявил, что если бы один из вопросов был поставлен по-другому, ответ экспертов был бы другим. Стадия судебного следствия была объявлена оконченной.

Пикеты в поддержку Гаджиева

Коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Друзья и коллеги Гаджиева считают, что его дело теряется на фоне других новостей, а пикеты напоминают людям про его судьбу. В пикетах участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Участника пикетов отмечают активную реакцию прохожих и водителей автомобилей на акцию и требования ее участников.Также они отмечают и постоянное внимание полиции. Так, на акции 10 апреля 2023 года к Идрису Юсупову, державшему плакат с требованием: "Свободу журналистике", подошли полицейские и потребовали его личные данные. После завершения пикета ещё один сотрудник полиции записал письменные объяснения Юсупова.

24 апреля 2023 года пикетчики отметили, что прохожие активно интересовались как требованиями, так и личностью Абдулмумина Гаджиева. По оценкам Магомедова, также было большое количество прохожих, которые оборачивались и спрашивали про судьбу Гаджиева и о том, как развиваются события с уголовным делом. Среди тех, кто проявил интерес, были и люди, которые ранее не слышали ни про Гаджиева, ни про заведенное против него уголовное дело. Идрис Юсупов обратил внимание на возросшее число туристов, по его словам, они подходили, расспрашивали и фотографировали пикетчиков и плакаты.

22 мая 2023 года журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели еженедельные одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

5 июня 2023 года коллеги Гаджиева после очередного пикета заявили, что считают ходатайство прокурора о вызове экспертов вызвано желанием гособвинения затянуть процесс, так как экспертиза статей дала исчерпывающие ответы.

Примечания