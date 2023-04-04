Участники акции в защиту Гаджиева отметили активную поддержку махачкалинцев

04 апреля 2023, 00:34

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Одиночные пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева провели его коллеги Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. Они отметили особо активную реакцию прохожих и водителей автомобилей на акцию и требования ее участников. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы знают про прекращение выхода печатной версии "Черновика" и считают, что закрыть издание хотят чиновники из-за неудобных тем.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 3 апреля одиночные пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, пояснил 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева начались в 13.00 мск и продолжались 30 минут. Рядом с пикетчиками расположился усиленный наряд полиции. Каким-либо попыток прервать акцию силовики не предпринимали, передает с места событий корреспонденту "Кавказского узла".

Акцию начал Магомед Магомедов. В начале к нему подошел сотрудник полиции и уточнил данные. За время проведения одиночной акции отреагировало 13 прохожих, двое из которых вступили в диалог с Магомедовым и выразили слова поддержки. Проезжающие водители - не менее 11 человек - выразили поддержку, просигналив и жестикулируя.

К 13.30 по мск. Магомедов свернул плакат с требованиями. После этого свою одиночную акцию с требованием «Свободу журналистике» начал журналист Идрис Юсупов. После того, как Магомедов прекратил акцию, к нему подошел сотрудник полиции, потребовал личные данные, а также записал письменные объяснения со слов самого журналиста.

Корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов рассказал, что требования одиночного пикета отражают позицию редакции газеты «Черновик», это, в частности, немедленное освобождение Абдулмумина Гаджиева и прекращение его уголовного преследования.

По словам Магомедова, реакция на одиночный пикет была очень активной. Журналист отметил, что большое количество прохожих обратило внимание на одиночный пикет и прочитало требования с плаката. «Было много людей, кто реагировал, оборачивался и фотографировал. Причем было видно, что некоторые фотографировали издалека, и было видно, что это были и туристы, и обычные дагестанцы, которых интересовала эта история», - отметил он.

Журналист отметил, что на этот раз реакция прохожих и их поддержка была значительно выше, чем во время аналогичной акции неделей ранее. «Люди больше реагировали, больше смотрели, больше выражали поддержку. Наверное, это связано с уже установившейся теплой погодой», - считает Магомедов.

Он так отметил, что, несмотря на проводимые специальные мероприятия и усиленное присутствие полиции на месте проведения пикетов, поведение сотрудников полиции было доброжелательным. «Реакция силовиков была исключительно вежливая и доброжелательная», - рассказал Магомедов. Журналист отметил, сто сам пикет проходил на фоне учений МВД.

Журналист Идрис Юсупов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил, что одиночные акции прошли без каких-либо проблем, попыток воспрепятствовать проведению акций со стороны силовиков не было.

Журналист напомнил, что одиночная акция «Свободу журналистике» проходила с 13.30 по 14.00 мск и за каждую минуту акции он насчитал по две реакции поддержки. «По моим подсчётам, минимум две-три реакции в минуту было. Или из проезжающих автомобилей сигналили, или обращали внимание. Прохожие всматривались или оборачивались на одиночный пикет»,- рассказал Юсупов.

По словам журналиста, основная одобрительная реакция поступала от местных жителей, хотя обращали внимание на пикетчиков и туристы.

Юсупов также отметил, что поддержать участников акции к месту проведения одиночных акций пришел известный дагестанский историк Хаджимурад Доного.

Требование «Свободу журналистике», с которым Юсупов вышел на одиночный пикет, не до конца понятно дагестанскому обществу, считает он. «Мне кажется, они не до конца понимают особенности деятельности журналистов и журналистики. Они больше ассоциируют это, наверное, с общим требованием свободы слова», - предположил Юсупов.

По мнению журналиста, среднестатистический житель республики скорее не в курсе того, с какими именно проблемами сталкиваются журналисты при осуществлении своей деятельности. «Они не знаю, какие методы давления на журналистов есть - как административные, так и экономические методы давления», - сказал Юсупов.

В качестве примера подобного давления журналист привел давление на редакцию газеты «Черновик» и прекращение выхода печатной версии газеты в результате беспрецедентного давления, предположительно, региональных властей. «Они были вынуждены вообще прекратить выпуск печатной версии. Люди не совсем понимают всю полноту и масштаб проблемы, но в целом поддерживают (требования одиночного пикета – прим «Кавказского узла»), потому что они тоже понимают, что журналистика находится в такой непростой ситуации сейчас», - пояснил Юсупов.

Жители Дагестана предположили, что приостановка выпуска печатной версии «Черновика» является попыткой закрыть издание. Приведенный опрос не носит репрезентативный характер, а отражает только частные мнения опрошенных.

Махачкалинец Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не подписывался на печатную версию «Черновика», а новости получал из социальных сетей и с официального сайта еженедельника. Мужчина рассказал, что узнал о приостановке выхода печатной версии только после того, как это было озвучено в ходе пресс-конференцию руководителей издания.

Магомед уверен, что давление на «Черновик» осуществляется не только из-за уголовного преследования журналиста Гаджиева, но и из-за многих важных тем, которые нашли отражение на страницах еженедельника. «Это пошаговая попытка закрыть вообще газету. Если не получается прийти и потребовать, то они прикрывают экономическую составляющую, тем самим лишая издание финансов», - отметил житель Махачкалы.

Ибрагим предположил, что печатную версию газеты читало лишь старшее поколение, а молодёжь получала информацию через сайт издания. «Надо переориентировать аудиторию на сайт, но найдя способ превратить читателей в электронных подписчиков», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Патимат призналась, что не является подписчиком газеты, но регулярно посещает сайт «Черновика». она считает, что давление на издание вызвано активностью коллектива «Черновика» в освещении проблем в республике. «Она всегда была с другой точкой зрения и, наверное, это не нравится», - предположила Патимат.

Жительница Махачкалы узнала о приостановке выхода печатной версии «Черновика» от родственника, который подписан на еженедельник «уже много лет».

Мурад тоже отметил, что не является подписчиком печатной версии «Черновика». Мужчина узнал «о проблемах» газеты после того, как руководство «Черновика» провело пресс-конференцию, посвященную ситуации с еженедельником.

Мурад отметил, что читает новости либо на сайте «Черновика», либо в социальных сетях. «Закрыть, наверное, хотят, а сейчас удобное время и обстановка. Наверное, из-за того, что они писали про статьи, которые не нравились хакимам (чиновникам - прим. «Кавказского узла»)»,- поделился своим мнением житель Махачкалы.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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