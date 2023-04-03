Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

03 апреля 2023, 14:41

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Одиночные пикеты в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 27 марта такие одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, их акции заинтересовали прохожих.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, пояснил 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Сегодня очередной пикет на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова провел Магомед Магомедов. Журналист потребовал прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и немедленно освободить его из-под стражи, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший рядом с местом акции.

Одиночный пикет прошел на фоне учений , которые проводили местные силовики, и рядом с местом пикета присутствовало множество сотрудников силовых структур. Один из сотрудников полиции подошёл к Магомедову в 13.05 мск, через пять минут после начала акции, и записал личные данные пикетчика.

На месте проведения пикета также присутствовали друзья, знакомые и родственники Абдулмумина Гаджиева. За время акции на пикет отреагировали 13 прохожих. Двое из них вступили в диалог с Магомедовым и выразили слова поддержки.

Также на пикет реагировали водители проезжавших мимо автомобилей. За тридцать минут, в течение которых проходила одиночная акция Магомедова, 11 водителей отреагировали на акцию сигналами и жестами.

После Магомеда Магомедова, с 13.30 до 14 мск, одиночный пикет провел журналист Идрис Юсупов, он держал плакат с требованием свободы журналистике.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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