Интерес махачкалинцев к пикетам в поддержку Гаджиева воодушевил его коллег

27 марта 2023, 21:12

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Жители Махачкалы во время сегодняшних пикетов коллег Абдулмумина Гаджиева очень активно интересовались делом журналиста, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Друзья Гаджиева убеждены, что у обвинения нет реальных доказательств его вины.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 27 марта такие одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, пояснил 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Коллеги Гаджиева отметили возросший интерес к пикетам в его поддержку

Одиночная акция Магомеда Магомедова, которая проходила с 13.00 до 13.40 мск, привлекла внимание прохожих, также гудками и жестами реагировали и водители, которые проезжали мимо места проведения акции. За сорок минут одиночной акции Магомедова, отреагировали 18 прохожих, пять из которых задавали вопросы Магомедову, а 13 прохожих, прочитав требования на плакате, прошли мимо.

В 13.28 мск к пикетчику подошли сотрудники патрульно-постовой службы и переписали личные данные Магомедова. Каких-либо попыток прервать одиночную акцию предпринято не было, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

С 13.40 до 14.00 мск одиночный пикет с плакатом "Свободу журналистике" проводил Идрис Юсупов. За двадцать минут одиночной акцией заинтересовались восемь прохожих, которые прочитали лозунг на плакате, однако в диалог с Юсуповым они не вступали. Несколько прохожих сфотографировали Идриса Юсупова во время пикетирования. Реакция со стороны водителей, проезжавших мимо места проведения пикета была более выраженной, чем на одиночную акцию Магомеда Магомедова. К концу одиночной акции Юсупова к нему подошел сотрудник полиции и потребовал объяснений.

По мнению Магомедова, увеличение интереса прохожих к пикетам связано, в частности, с тем, что число пешеходов на центральной улице Махачкалы выросло в связи с хорошей погодой. "Очень много было реакций. Интересовались делом Абдулмумина Гаджиева и делились какими-то своими впечатлениями о судебной и правоохранительной системе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

В частности, один из прохожих в течении 10 минут разговаривал с Магомедовым о своем опыте взаимодействия с судебной и правоохранительной системой республики. По словам Магомедова, он рассказал, что является постоянным читателем "Черновика" и знает об аресте Абдулмумина Гаджиева и дальнейшем развитии событий вокруг его уголовного дела. "Он сказал, что читает материалы по делу Абдулмумина Гаджиева, которые появляются в СМИ, отслеживает каждую публикацию и интересуется (развитием событий – прим. "Кавказского узла"). Он пожелал Абдулмумину терпения и стойкости", - отметил Магомед Магомедов.

Также Магомедов рассказал, что во время одиночного пикета к нему подошли студенты начальных курсов одного из правовых вузов республики, и поинтересовались у журналиста в связи с чем проводится одиночный пикет и кто такой Абдулмумин Гаджиев. "Для них неизвестно дело Абдулмумина Гаджиева. Они интересовались, спрашивали, сфотографировали плакат", - добавил Магомедов.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов, который провел одиночный пикет с требованием "Свободу журналистике" отметил, что по сравнению с прошлым пикетом "было больше прохожих и много людей, обращающих внимание на одиночный пикет", - рассказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, многие прохожие вступали в диалог, были и те, кто молча требования пикетчиков. "Так часто раньше не подходили", - добавил он.

Журналист отметил, что в конце одиночной акции участковый сотрудник полиции, и, записав личные данные, потребовал письменные объяснения. "Я объяснил, что выступаю против ограничений в работе СМИ, против административного и экономического давления, против преследования журналистов и СМИ и против того, что препятствует работе журналистов, самой журналистике и свободе слова", - рассказал Юсупов.

Издатель "Черновика" рассказал о продолжении давления на типографии и рекламодателей

Издание "Черновик" пока не видит возможности возобновления выпуска печатной версии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель "Черновика" Магди Камалов. "Ситуация с угрозами типографиям со стороны региональных властей не печатать "Черновик" остается. Определенные угрозы рекламодателям по размещению рекламы также осталась", - сказал Камалов.

Учредитель "Черновика" отметил, что возможности возобновить выпуск печатной версии нет, пока угрозы типографиям и рекламодателям газеты продолжают поступать. Камалов рассказал, что определенным рекламодателям, которые размещали рекламу на страницах "Черновика", "посоветовали" не давать рекламу в еженедельник. При этом ни один из сотрудников либо авторов, сотрудничающих с изданием, не получал угроз и на них не оказывается давление, добавил Камалов.

Сайт издания и аккаунты «Черновика» в социальных сетях продолжают функционировать в обычном режиме. Статьи Гаджиева размещены на сайте и у читателя есть возможность ознакомиться со всеми текстами автора, рассказал Камалов, отметив, что ни один из текстов Гаджиева, опубликованный на страницах "Черновика", не признан экстремистским.

Назначение дополнительной экспертизы укрепило убежденность друзей Гаджиева в его невиновности

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" друзья и знакомые Абдулмумина Гаджиева рассказали, что до сих пор убеждены в его невиновности.

Друг Гаджиева Мурад постоянно следит за развитием событий вокруг уголовного дела. По мнению Мурада, сторона обвинения в ходе судебного разбирательства поняла, что привела недостаточное количество доказательств вины Гаджиева и отчасти поэтому была назначена дополнительная экспертиза. Также не в пользу стороны обвинения послужили результаты предыдущей экспертизы, которая не нашла в статьях Гаджиева ничего противозаконного, отметил друг Гаджиева. "Повторная экспертиза – это попытка прокурора получить что-либо в свою пользу", - сказал Мурад корреспонденту "Кавказского узла".

10 января на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева,которую заказало обвинение, чтобы проверить их на наличие любых призывов, это не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

То, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении повторной экспертизы, может свидетельствовать о том, что суд ждет каких-либо причин для вынесения "правильного приговора", считает Мурад. Мурад подчеркнул, что с момента задержания он был убежден в невиновности Гаджиева, а последующие судебные заседания только укрепили его убежденность в невиновности Гаджиева и несостоятельности позиции обвинения.

Житель Махачкалы по имени Курбан, который знает Гаджиева более 10 лет, также убежден, что назначение повторной экспертизы после того, как предыдущая экспертиза подтвердила позицию защиты - попытка стороны обвинения найти какие-либо возможности для утверждения своей обвинительной позиции. По его словам, он следит за развитием событий вокруг дела Абдулмумина Гаджиева. "Мне очень важно узнавать об этом. Максимально пытаюсь узнать через общих друзей через социальные сети и СМИ", - рассказал Курбан корреспонденту "Кавказского узла"

Курбан отметил, что с момента ареста Гаджиева был уверен в его невиновности и дальнейшее развитие событий и доводы обвинения, приведенные в ходе многочисленных судебных заседаний, не смогли убедить его в виновности Гаджиева. "Нет, мое мнение не изменилось ни на грамм, ни на долю, ни на секунду. Я считаю его невиновным и считаю, что его незаконно посадили за решетку", - пояснил Курбан.

С ним согласился и друг Гаджиева по имени Ислам. Он напомнил, что назначение экспертизы по ходатайству обвинения является третьей экспертизой. Как я помню, первую независимую экспертизу назначала защита. Вторая была назначена судом, а третья сейчас – стороной обвинения", - рассказал он.

Ислам добавил, что он сам и его семья пристально следят за развитием событий вокруг уголовного дела Абдулмумина Гаджиева и убеждены в невиновности журналиста. В дальнейшем, в ходе судебных заседаний, первоначальная убежденность в невиновности только укрепилась, отметил Ислам. "Несмотря на эту орду засекреченных свидетелей им не удалось даже усилить сомнения сомневающихся, а не то, что поменять точку зрения тех, кто убежден в невиновности Мумина", - предположил он.

Напомним, Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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