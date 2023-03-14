Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева

14 марта 2023, 13:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Судебный процесс по делу журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, отметили адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, так как считают его уголовное дело политическим преследованием. В пикетах участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 13 марта два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева в Махачкале провели Магомедов и Юсупов.

Дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

13 марта в Махачкале прошли два пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Акция проходила перед очередным заседанием суда по его делу, которое запланировано на 16 марта, рассказал один из пикетчиков журналист Идрис Юсупов.

"Всё прошло спокойно. Один пикет провёл замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов. Он стоял с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". У меня был пикет с плакатом: "Свобода журналистике", – сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что к участникам акции подошли сотрудники полиции и проверили документы. "Обычно также участковые подъезжают и берут объяснения. Это стандартная процедура. Но в этот раз участковый не успел приехать. Он позже звонил Магомедову и назначил встречу для объяснений. А со мной встречи не было", – пояснил журналист.

Новых участников на пикетах не было, уточнил он. "Пришли родственники Абдулмумина. Они были как наблюдатели. Прохожие в целом одобрительно относились. Мимо проезжающие машины сигналы подавали. Никто не пытался сорвать пикет", – сказал Юсупов.

Без экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева, запрошенной повторно прокурором, прения не могут начаться, рассказал адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. "А экспертиза будет, вероятно, готова только к апрелю. О её готовности заранее может секретарь суда сообщить. Но это точно. Возможно, на заседании станет известно, что поступило заключение эксперта", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению защитника Гаджиева, заседания суда откладываются только из-за отсутствия результатов экспертизы. "Материалы дела уже давно представлены и оглашены. Доказательства все исчерпаны. Ждем только экспертизы. 16 марта видимо какие-то процессуальные вопросы могут быть. Но пока нет экспертизы, судебное следствие не считается законченным и к прениям перейти нельзя", – сказал Шабанов

Адвокат Тамбиева Руслан Нагиев усомнился, что новое экспертное заключение по статьям Гаджиева будет готово к 16 марта. "На заседании будут процессуальные вопросы и ходатайства. С нашей стороны, об исключении доказательств", – поделился он с корреспондентом "Кавказского узла".

Что касается избиения и других видов давления на Тамбиева, то хотя от судмэдэкспертизы заключения нет, но есть иные доказательства этого факта, отметил он. "С первых дней задержания были сделаны фотографии, в том числе на суде журналистами, на которых Тамбиев запечатлен с синяками, кровоподтёками. Важно также, что адвокатская палата Дагестана признала грубые нарушения в работе адвоката по назначению, который будто бы был при первых допросах Тамбиева. Фактически признано, что эти допросы велись без адвоката. Это может иметь существенное значение для дела", – считает Нагиев.

Напомним, журналист газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.