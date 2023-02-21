Коллеги Абдулмумина Гаджиева отметили позитивную реакцию махачкалинцев на пикеты

21 февраля 2023, 01:42

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Активист Салим Халитов, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов, которые вышли на пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева, отметили особо активную реакцию прохожих на их акции. Силовики не мешали проведению пикетов, отметили они. Дело Гаджиева теряется на фоне других новостей в России и Дагестане, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, заявили друзья журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 20 февраля одиночные пикеты провели активист Салим Халитов и журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Один из пикетов провел активист Салим Халитов, он стоял с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации о пикете Халитова.

Дагестанский активист Салим Халитов вышел на пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева в папахе и бурке, чем привлек к своей акции большое внимание прохожих, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Салим Халитов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не впервые выходит на пикет, потому что уверен в невиновности Абдулмумина Гаджиева. «Очень сильная реакция была у людей. Смотрели на бурку и папаху, а потом подходили и читали то, что было написано на плакате», - рассказал он.

Также Халитов рассказал, что сотрудники полиции потребовали письменные объяснения у каждого из инициаторов одиночного пикета, которые были даны подошедшему сотруднику полиции на месте. Он указал на «доброжелательное отношение» сотрудников полиции. Активист отметил, что определенной цели участвовать в какой-либо из еженедельных акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева у него нет, обычно он приходит к месту проведения одиночной акции, чтобы своим присутствием поддержать родственников и коллег Абдулмумина Гаджиева.

Салим Халитов и ранее проводил пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. 6 февраля он рассказал "Кавказскому узлу", что знает Гаджиева еще со школьных лет, так как они были одноклассниками, а сейчас многие из его друзей и знакомых разделяют мнение, что Абдулмумин Гаджиев невиновен.

Все три одиночных пикета вызвали поддержку со стороны прохожих и водителей автомобилей. Водители, проезжавшие мимо места проведения одиночного пикета, показывали одобрительные жесты и, замедляя ход, высказывали слова поддержки инициаторам одиночных пикетов.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов, вышедший с плакатом «Свободу журналистике», отметил, что прохожие реагировали на сам факт одиночной акции, однако все реагирующие были согласны с требованием на плакате. «За время одиночного пикета очень много людей сигналили, поддерживали и показывали знаки одобрения, реагируя на лозунг «Свободу журналистике». Была высокая реакция и пешеходов, и водителей на одиночный пикет», - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент за 15 минут, пока находился на месте одиночного пикета Магомедова, отметил не менее 12 водителей, которые просигналили и показали журналисту знаки одобрения.

Магомедов также подтвердил, что внимание силовиков на одиночные акции не выходило за пределы стандартного. Каких-либо попыток воспрепятствовать приведению акций не было, уточнил он. «Лишь в конце одиночных пикетов пришел участковый и взял стандартные письменные объяснения», - добавил журналист.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов вышел на пикет с требованием «Свободу политическим заключенным». Корреспонденту "Кавказского узла" он сообщил, что особо активная реакция со стороны прохожих и водителей была на одиночную акцию Салима Халитова. «Он вышел в бурке с папахой и это дополнительно привлекло внимание прохожих и водителей. Проходящие мимо люди подходили и интересовались, проезжающие мимо обращали внимание на образ Халитова и плакат, который он держал», - отметил Юсупов.

Журналист рассказал, что все три одиночных пикета прошли «в спокойной обстановке». Юсупов считает, что попыток препятствовать проведению одиночных акций не будет до тех пор, пока полицейскими не будет получено соответствующее распоряжение.

Угловое преследование Абдулмумина Гаджиева теряется в информационной повестке, из-за других, более важных новостей, считает друг Гаджиева Ислам. «Сам факт преследования Абдулмумина Гаджиева редко выходит за пределы региона», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, уголовным делом Гаджиева продолжают интересоваться лишь родственники, коллеги и близкие друзья журналиста. «Для простых людей, не знавших Мумина (Абдулмумина Гаджиева – прим. «Кавказского узел»), он до сих пор не интересен. Простой человек сейчас больше думает о повышении цен и о других событиях, которые происходят в стране и в республике», - считает Ислам.

Еженедельный одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева является единственным способом напомнить дагестанскому обществу о том, что Гаджиев уже более трех лет находится в заключении, считает его друг Ахмед.

Первые полтора года судьба Гаджиева находилась в фокусе общественного внимания в Дагестане, а после того, как журналиста перевели в Ростов и рассмотрение его дела началось в Ростовском окружном военном суде, о Гаджиеве напоминали лишь одиночные пикеты, которые устраивали и продолжают устраивать его коллеги, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". «Сейчас другие новости и другие заботы у общества, о деле Абдулмумина будут помнить только родственники и друзья близкие», - считает Ислам.

Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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