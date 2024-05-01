01 мая 2024, 20:13

Активисты профсоюзов в Баку потребовали освободить политзаключенных

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Баннер с надписью "Ваши богатства украдены у трудящихся" был развернут сегодня активистами профсоюзов Баку. Альтернативная конфедерация профсоюзов "Рабочая платформа" потребовала освобождения политзаключенных и защиты прав трудящихся.

Как писал «Кавказский узел», семь человек были задержаны в Баку на акции в защиту прав трудящихся 1 мая 2022 года и отпущены после опроса в полиции. Требования оппозиционеров улучшить условия труда наемных работников актуальны, рассказали тогда курьеры сервисов по доставке еды.

В Баку 1 мая по случаю Международного дня трудящихся в Центральном парке города, на пешеходном мосте развернули баннер с надписью "Ваши богатства украдены у трудящихся".

Альтернативная конфедерация профсоюзов "Рабочая платформа" опубликовала  фото этого баннера на своем аккаунте в Facebook* и разместила заявление. "В Международный день трудящихся 1 мая мы выражаем солидарность с людьми труда и заявляем, что будем продолжать борьбу против трудовой эксплуатации до тех пор, пока не будут гарантированы права всех работников в стране", - говорится в сообщении. профсоюзной структуры.

Конфедерация потребовала "свободы для всех заключенных, арестованных за их общественную и политическую деятельность". "Мы надеемся увидеть конец этой волны репрессий, которая пытается погасить надежду трудящихся на жизнь, которую они заслуживают. Мы верим, что трудящиеся добьются восстановления своих прав от правящей элиты, которая обогатилась за счет эксплуатации трудящихся", - говорится в заключении заявления организации.

 Один из членов Платформы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что целью акции было привлечение внимания граждан ко дню 1 мая. "Мы поделились фото с нашей акции в социальных сетях. Мы хотели напомнить, что есть день прав трудящихся. Наш месседж в том, что кучка людей во власти обогащается за счет нещадной эксплуатации людей. Многим трудящимся приходится работать по 10-12 часов, чтобы получить мизерные зарплаты, которых не хватает даже на удовлетворение минимальных потребностей. Однако трудящиеся если будут вместе, то могут добиться уважения их прав. Мы готовы и ведем борьбу за это. Четверо наших активистов – Афияддин Мамедов, Айхан Исрафилов, Эльвин Мустафаев и Мохйаддин Оруджев именно за это оказались за решеткой. Мы требуем свободы им и другим политзаключенным", - сказал профсоюзный активист. 

 По его словам, баннер позднее был снят с моста сотрудниками парка.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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