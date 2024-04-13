Срок ареста Мохйаддина Оруджева продлен на два месяца

13 апреля 2024, 11:04

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Суд в Баку продлил до 13 июня срок содержания под стражей активиста Мохйаддина Оруджева, обвиненного по делу о незаконном обороте наркотиков.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ранее, после административного ареста, Оруджев заявил о физическом и психологическом насилии со стороны силовиков. 26 февраля он пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

12 апреля Сураханский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения Оруджеву еще на два месяца, сообщил член правления альтернативной конфедерации профсоюзов Азербайджана "Рабочая платформа" Сара Рагимли.

Оруджев стал членом этой организации уже после ареста, отметила она. "Мохйаддин еще во время административного ареста в октябре прошлого года подвергался пыткам и у него возникли проблемы с почками. После освобождения из-под административного ареста он получал лечение. Однако из-за повторного, теперь длительного ареста, лечение было прервано. Он нуждается в обследовании и назначении нового лечения, ибо в СИЗО боли у него в почках обострились. К сожалению, суд не учел проблемы со здоровьем и продлил срок ареста Мохйаддина на два месяца", – сказала Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Срок ареста активиста продлен до 13 июня, уточнил его адвокат Назим Мусаев. Защитник назвал это решение необоснованным. Он отметил, что следственных действий с Оруджевым не проводится. У активиста проблемы со здоровьем и освобождение из-под стражи позволило был получить эффективное лечение, сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаев добавил, что на решение суда будет подана апелляция.

Мать активиста Тарана Оруджева также обратила внимание на отсутствие эффективной медпомощи ее сыну.

"Мы неоднократно обращались, чтобы моемы сыну создали условия для обследования и лечения. Но его не только не освобождают из-под стражи, но даже отказывают в переводе в тюремный госпиталь. В СИЗО ему дают только обезболивающие лекарства. Но эти препараты на короткое время снимают боль… Условия содержания также тяжелые. Камеры переполнены, заключенные спят по очереди", – сказала Оруджева корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Сураханского районного суда Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Оруджеву.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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