Активист Айхан Исрафилов осужден на три года

02 апреля 2024, 23:08

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Суд в Баку приговорил профсоюзного активиста Айхана Исрафилова к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита намерена обжаловать приговор, а сам активист настаивает, что обвинение сфабриковано. Исрафилов называет истинной причиной уголовного преследования свою профсоюзную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2023 года судья отказался перевести Айхана Исрафилова под домашний арест или в приспособленный для инвалидов СИЗО, несмотря на его проблемы со здоровьем. 16 января Исрафилов заявил в суде, что признательные показания в хранении наркотиков он дал под давлением силовиков. 30 января Исрафилов назвал ложными показания двух свидетелей из числа полицейских, отметив, что один из них применил к нему физическую силу. Сестра активиста сообщала, что в СИЗО у Айхана усугубились проблемы с травмированной ногой из-за холода в камере и запрета на прогулки и физические упражнения.

11 августа 2023 года член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники. Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Исрафилова, проигнорировав обращение правозащитников, которые призвали смягчить меру пресечения в связи с инвалидностью и семейными обстоятельствами активиста. 11 декабря Исрафилов пожаловался на то, что его содержат в переполненной камере СИЗО и не передают книги, которые ему приносят.

Бакинский суд по тяжким преступлениям за одно заседание завершил исследование приобщенных к делу Исрафилова документов и вынес ему приговор, передал корреспондент «Кавказского узла» из зала суда.

В ходе заседания была просмотрена запись оперативной видеосъемки с кадрами, на которых Исрафилов вынимает из своего кармана наркотики. Адвокат Фариз Намазлы попросил суд провести психологическую экспертизу состояние Исрафилова на видео, а сам активист заявил, что видео было снято уже после того, как его принудили к самооговору. Ранее Исрафилов сообщал, что при этом действии присутствовал назначенный адвокат, который ничего не предпринимал для его защиты.

«Айхан Исрафилов выглядит на видео очень напряженным. Экспертиза могла бы установить и охарактеризовать его состояние как человека, которого заставляют совершить заданное действие», - отметил Намазлы.

Адвокат также ходатайствовал об исключении из списка доказательств протокола об изъятии наркотиков у Исрафилова, поскольку личный досмотр был произведен не при задержании. Прецедентные решения Европейского суда по правам человека устанавливают, что личный обыск должен проводиться сразу при задержании, поскольку в отделении полиции у силовиков появляются возможности для злоупотреблений, пояснил защитник.

Также адвокат просил установить личность источника, передавшего оперативную информацию о наличии у Исрафилова наркотических веществ и допросить его в суде. Кроме того, он призвал суд запросить и исследовать запись с камер видеонаблюдения в отделе полиции и изоляторе временного содержания, чтобы проверить посещение этих мест адвокатом по назначению 11 и 12 августа. Намазлы объяснил, что адвокат по назначению лишь однажды посетил его на короткое время, хотя его участие документально отражено в нескольких процессуальных действиях.

Суд отклонил все ходатайства защиты и передал слово прокурору. Обвинитель счел, что вина Исрафилова была доказана, и предложил приговорить его к пяти годам лишения свободы. Статья о незаконном обороте наркотиков в крупном размере ( 234.1-1 УК Азербайджана) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Адвокат Намазлы в заключительном слове указал на необъективность предварительного следствия, и многочисленные нарушения прав Исрафилова - в частности, активисту после задержания не дали возможности связаться с близкими и пригласить адвоката по выбору. Он также связал преследование Исрафилова с его профсоюзной деятельностью, напомнив, что в течение нескольких дней после акции протеста курьеров по аналогичным обвинениями были арестованы соратники Исрафирова Эльвин Мустафаев и Афияддин Мамедов.

Сам Айхан Исрафилов также связал преследование с профсоюзной активностью. «До ареста я вообще не видел наркотиков - если бы я нашел бы их на улице, подумал бы, что это грязь. Но сейчас я о них все знаю, потому что меня содержат вместе с потребителями наркотиков, вот так у нас молодежь приобщают к наркотиками. Меня наказывают за мою гражданскую активность, за то, что я защищал права трудовых людей», - сказал Исрафилов.

После совещания суд огласил приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Фариз Намазлы сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита подаст апелляцию на приговор.

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