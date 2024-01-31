Состояние Айхана Исрафилова ухудшилось в изоляторе

31 января 2024, 22:04

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Администрация следственного изолятора в Баку не позволяет профсоюзному активисту Айхану Исрафилову совершать прогулки и заниматься физическими упражнениями, это на фоне холода в камере привело к усугублению проблем с травмированной ногой, сообщила его сестра. Защита будет добиваться перевода Исрафилова в другой изолятор, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2023 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Айхана Исрафилова. На нем судья отказался перевести активиста под домашний арест или в приспособленное для инвалидов СИЗО. 16 января Исрафилов заявил в суде, что признательные показания в хранении наркотиков дал под давлением силовиков. Судья направил следователям и в прокуратуру запрос по заявлению подсудимого. 30 января Исрафилов назвал ложными показания двух свидетелей из числа полицейских, отметив, что один из них применил к нему физическую силу. Активист также отметил, что в полиции его били в присутствии адвоката по назначению, который ничего не предпринял для его защиты.

11 августа 2023 года член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники. Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Исрафилова, проигнорировав обращение правозащитников, которые призвали смягчить меру пресечения в связи с инвалидностью и семейными обстоятельствами активиста. 11 декабря Исрафилов пожаловался на то, что его содержат в переполненной камере СИЗО и не передают книги, которые ему приносят.

Айхан Исрафилов является инвалидом третьей группы, у него проблемы с ногой, а условия содержания в СИЗО-3 в поселке Шувелан повлекли ухудшение его состояния, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра активиста Севиндж Исрафилова.

"Во-первых, в СИЗО Айхана содержат в переполненной камере. Она рассчитана на 10 человек, а их там 16. С другой стороны, у Айхана проблемы с ногой. Из-за удара током он стал инвалидом третьей группы. Врачи ему прописали физические упражнения, ходьбу. Но в Шувеланском СИЗО нет условий для этого, прогулки ограничены. Ему в одно время разрешали заниматься физическими упражнения в специальном помещении, потом перестали. Из-за отсутствия возможности активно передвигаться, делать упражнения у него проблемы с ногой усугубились. Плохо влияют на его состояние холод и сырость в камере в Шувеланском СИЗО, которая не обогревается как следует. К сожалению, Айхана не только не освобождают под домашний арест, но и не переводят в более современное в СИЗО в поселке Кюрдаханы, где лучше условия содержания в камерах, есть "теплый пол"", - отметила Исрафилова.

СИЗО в Шувелане было построено в середине XX века и не соответствуют европейским пенитенциарным стандартам, сообщил адвокат Исрафилова Фариз Намазлы.

"Бакинские СИЗО-1 в Кюрдаханы, которое было построено в 2010 году, более современное. Там перед каждой камерой есть свой небольшой дворик в виде балкона. Заключенные помимо прогулок могут ходить в этом дворике. Кроме того, в Кюрдаханы санузлы современные, они полностью изолированы от спального помещения, в то время в Шувелане стены туалетов только наполовину отделяют их от спальной части камеры. Бакинский СИЗО также отапливается централизованно", - сказал Намазлы.

Он подтвердил проблемы у Исрафилова с ногой. "От удара током у него одна нога не сгибается практически, сохраняются места ожогов. Ему в СИЗО в одно время разрешали заниматься физическими упражнения в отдельном помещении, потом запретили. Сегодня после того, как об ухудшении состояния его здоровья стали писать в социальных сетях, к вечеру, по полученной мной информации, ему вновь разрешили занятия физическими упражнениями" - сказал адвокат.

По его словам, распределение заключенных по СИЗО зависит от территориальной дислокации следственных органов. "Дело Исрафилова вело Наримановское районное управление полиции, потому его поместили в Шувеланский СИЗО. Вопрос о переводе Исрафилова в другой СИЗО может решить только суд. Мы однажды ходатайствовали на подготовительном заседании, но ему отказали в этом. Очевидно, мы попробуем вновь ходатайствовать на следующем заседании суда, которое состоится 27 февраля", - сказал адвокат.

Он выразил сожаление, что ходатайство защиты о переводе Исрафилова в начале судебного процесса вновь было не удовлетворено. "И это при том, что он инвалид третьей группы и у него на попечении мать – инвалид первой группы", - отметил адвокат.

На подготовительном заседании 19 декабря 2023 года один из судей спросил Исрафилова, чем его не устраивает Шувеланский СИЗО. Активист пояснил, что сложность состоит в использовании санузла. "Шувеланский СИЗО является старым учреждением, там туалеты «азиатские» (без унитаза - прим. "Кавказского узла"), мне очень трудно пользоваться таким санузлом, потому что у меня нога не сгибается", - сказал Исрафилов. Тем не менее, ходатайство Исрафилова о переводе в другой СИЗО не было удовлетворено, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на заседании.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

В августе 2023 года более 100 правозащитников, активистов и юристов обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения и освободить Айхана Исрафилова из-под стражи в связи с его семейными обстоятельствами. Айхан является официальным опекуном своей матери и получает пособие за присмотр за матерью, при этом он единственный кормилец семьи, рассказал тогда "Кавказскому узлу" правозащитник Анар Мамедли.

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