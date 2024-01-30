Активист Исрафилов заявил о фальсификации обвинения

30 января 2024, 23:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Профсоюзный активист Айхан Исрафилов назвал ложными показания двух свидетелей из числа полицейских, отметив, что один из них применил к нему физическую силу. Активист также отметил, что в полиции его били в присутствии адвоката по назначению, который ничего не предпринял для его защиты.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2023 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Айхана Исрафилова. На нем судья отказался перевести активиста под домашний арест или в приспособленное для инвалидов СИЗО. 16 января Исрафилов заявил в суде, что признательные показания в хранении наркотиков дал под давлением силовиков. Судья направил следователям и в прокуратуру запрос по заявлению подсудимого.

11 августа 2023 года член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" (позднее была переименована в Конфедерацию профсоюзов "Рабочая платформа") Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники. Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Исрафилова, проигнорировав обращение правозащитников, которые призвали смягчить меру пресечения в связи с инвалидностью и семейными обстоятельствами активиста. 11 декабря Исрафилов пожаловался на то, что его содержат в переполненной камере СИЗО и не передают книги, которые ему приносят.

Процесс над профсоюзным активистом Айханом Исрафиловым, обвиняемым по делу о наркотиках, продолжился 30 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям. в ходе заседания в качестве свидетелей были допрошены двое сотрудников Наримановского районного управления полиции города Баку, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Один из них сотрудников полиции заявил, что был в составе группы, которая выехала по адресу проживания Исрафилова в связи с "оперативной информацией" о наличии у обвиняемого наркотиков.

Однако Исрафилов заявил суду, что этого полицейского не было среди лиц в штатском, которые задержали активиста близ его дома. "Я увидел этого человека уже в полиции. Это он оказывал на меня физическое воздействие, бил рукой по голове, животу, требуя признаться в «обнаружении» у меня наркотиков. Мне угрожали еще обыском у нас в квартире, где они могут «найти» еще больше наркотиков и арестовать еще кого-нибудь из моих родственников", - рассказал Исрафилов.

Однако полицейский сказал, что утверждения Исрафилова "неправда". Адвокат Фариз Намазлы спросил у полицейского почему силовики не провели осмотр мотоцикла Исрафилова при задержании на предмет «поиска наркотиков», ведь он мог часть этих средств «спрятать» в нем? На это полицейский отметил, что по «оперативной информации», наркотики были при Исрафилове самом. Источник информации свидетель не раскрыл.

Другой допрошенный полицейский учился с Исрафиловым в одной школе. Активист сказал, что это силовика также не было среди тех, кто его задерживал. "Когда он увидел меня в управлении полиции, он стал сразу уговаривать меня признаться в обнаружении у меня «малого количества» наркотиков, за что последует «небольшое наказание». Когда я отверг это предложение, против меня стали применять силу, бить. Все это происходило на глазах у адвоката по назначению, но он ничего не предпринимал", - рассказал Исрафилов.

По его словам, после того, как его принудили к даче признательных показаний, была сделана видеозапись того, как из его кармана «изъяли» наркотики. "Назначенный мне адвокат также присутствовал при этом. За два дня, когда меня содержали в Наримановской полиции, он лишь однажды на короткое время появился там. Он ничего не предпринял для того, что защищать мои права, чем-то помочь мне", - отметил Исрафилов.

Защита подала ходатайство запросить записи с камер видеонаблюдения в Наримановской полиции и в изоляторе временного содержания этого управления, чтобы проверить посещение этих мест адвокатом по назначению 11 и 12 августа.

Следующее заседание суда назначено на 27 февраля.

Адвокат Исрафилова Намазлы отметил, что свидетели не смогли обосновать, на каком основании они заподозрили Исрафилова в причастности к незаконному обороту наркотиков, сославшись лишь на некий анонимный "источник оперативной информации". Слабость позиции обвинения также в том, что "личный обыск" Исрафилова был проведен не на месте задержания, как это предписано прецедентными решениями ЕСПЧ, а спустя несколько часов после задержания в управлении полиции. В решениях Страсбургского суда отмечалось, что указанное время может быть использовано для «злоупотреблений» силовиками, продолжил адвокат.

По его словам, заявление Исрафилова о том, что адвокат по назначению во время содержания в полиции был у него однажды на короткое время и никаких мер не предпринял для защиты, также ставит под сомнение объективность и правомерность процессуальных действий. Поэтому и защита ходатайствовала записи с камер видеонаблюдения с управления полиции и его ИВС, чтобы установить сколько времени адвокат находился у Исрафилов, заметил Намазлы.

Он напомнил, что на прошлом заседании суда по ходатайству защиты судья направил следователям и в прокуратуру запрос по заявлению подсудимого о предполагаемом психологическом физическом давлении на него, после задержания. По словам адвоката, ответ на запрос еще в суд не поступил.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию, что следующее заседание назначено на 30 января. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Айхан Исрафилов является инвалидом третьей группы, рассказала в декабре 2023 года "Кавказскому узлу" сестра активиста Севиндж Исрафилова. "Когда Айхану было 22 года, его ударило током. После этого у него одна нога не сгибается. Конечно же, для такого человека пребывание в тюрьме очень тяжело", - сказала она.

По ее словам, арест активиста создал большие проблемы для их семьи. "Моя мама инвалид первой группы. Айхан смотрел за мамой. После его ареста я перебралась к матери. Я уже четыре месяца не была у себя дома. Самой большой проблемой являются моральные страдания матери, ее беспокойство за брата. Несправедливость угнетает ее. Мой брат даже сигарет не курит, не то что алкогольных, но и энергетических напитков не пьет, а его обвиняют в употреблении наркотиков. И это при том, что экспертиза не выявила у него наркотиков. Следствие утверждает, что у него обнаружили 8 граммов героина, которые он "нашел" на улице. Но это очень несерьезное утверждение", - сказала она.

В августе 2023 года более 100 правозащитников, активистов и юристов обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения и освободить Айхана Исрафилова из-под стражи в связи с его семейными обстоятельствами. Айхан является официальным опекуном своей матери и получает пособие за присмотр за матерью, при этом он единственный кормилец семьи, рассказал тогда "Кавказскому узла" правозащитник Анар Мамедли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.