Азербайджанский активист пожаловался на условия содержания в изоляторе

11 декабря 2023, 15:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист из Баку Айхан Исрафилов, обвиняемый в хранении наркотиков, пожаловался на то, что его содержат в переполненной камере СИЗО и не передают книги, которые ему приносят, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, заявили его соратники. Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Исрафилова, проигнорировав обращение правозащитников, которые призвали смягчить меру пресечения в связи с инвалидностью и семейными обстоятельствами активиста.

В сентябре движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат свою работу, сообщили активисты. Роспуск движения "Демократия 1918" не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было назначено подготовительное заседание по делу члена независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" (так теперь называется организация, членом которой является Исрафилов. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") Айхана Исрафилова, однако слушание было отложено в связи с неявкой гособвинителя, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фариз Намазлы.

"Председательствующий судья объявил, что из-за неявки гособвинителя подготовительное заседание переносится на 18 декабря. Мой подзащитный выразил протест этому. Он задал вопрос, почему гособвинитель, находясь в городе, не приходит в суд, а его, инвалида мучают, доставляя в тесном, переполненном "воронке" из дальнего пригородного СИЗО", - рассказал адвокат, пояснив, что активист находится в изоляторе в поселке Шувелан.

По его словам, Исрафилов также пожаловался на условия содержания в СИЗО. "Айхан сказал, что его содержат в камере вместе с 14 другими заключенными, в то время как она рассчитана на 10 человек. Молодой человек также пожаловался на то, что ему не передают книги, которые ему приносят из дома", - сказал Намазлы.

Защитник отметил, что по закону арестованный может получать любую литературу, распространение которой не было официально запрещено в стране, а Исрафилову не передали книги, которые продаются в книжной торговой сети.

Переполненность камеры, в которой содержится Исрафилов, в СИЗО объясняют большим числом заключенных, отметил Намазлы. "Но это не проблема заключенного. С одной стороны, СИЗО переполнены, с другой стороны, таким заключенным, как Айхан Исрафилов, отказывают в переводе под домашний арест. Он впервые привлекается к ответственности, от следствия не скрывался и не имеет таких намерений. Вдобавок ко всему он инвалид третьей группы", - сказал он.

Айхан Исрафилов не признает себя виновным, отметил адвокат, добавив, что обвинение предъявлено по статье 234.1-1 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), по которой ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. "В ходе предварительного следствия не было представлено достоверных доказательств, все обвинение построено на утверждениях сотрудников полиции, задержавших его", - сказал адвокат, отметив, что позиция защиты "будет обстоятельно изложена во время судебного следствия".

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о переносе заседания по причине неявки гособвинителя. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, мать арестованного Амина Исрафилова рассказала в сентябре, что переживает из-за его проблем со здоровьем. "Айхана в 12-летнем возрасте ударило током, в результате чего одна нога у него практически перестала работать. Он носит специальную обувь, изготовленную на заводе для протезов. […] Я не знаю, как ему помочь, у него серьезные проблемы со здоровьем. Обвинение в наркотиках абсолютно ложное, он даже сигарет не курит", – рассказала она, добавив, что сама является инвалидом первой группы и за ней ухаживал сын.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.