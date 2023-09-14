Аналитики оценили перспективы независимых профсоюзов в Азербайджане

14 сентября 2023, 03:26

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Роспуск движения «Демократия 1918» не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджанское движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат свою работу, сообщили активисты.

Движение "Демократия-1918" (D18) было создано группой активистов в 2014 году с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Активисты движения заявляли о выселении из арендованного офиса летом 2016 года. Также они на время лишились офиса в марте 2022 года, когда силовики заставили их покинуть помещение.

Роспуск движения «Демократия 1918» не изменит отношения властей к деятельности существовавших при нем профсоюзных структур и студенческой группы, убежден директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы.

«Власти Азербайджана негативно относились как собственно к «Демократии 1918», так и к действующей при ней Конфедерации профсоюзов, видя в них угрозу для себя. У этих объединений была оппозиционная повестка и они концентрировали вокруг себя протестно настроенных молодых людей», - сказал Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Он также сомневается, что прекращение деятельности движения повлечет снисхождение к арестованным профсоюзным активистам Эльвину Мустафаеву и Айхану Исрафилову. «Этого можно было бы ожидать если бы движение «Демократия 1918» объяснило прекращение своей деятельности отсутствием необходимости заниматься политикой, поскольку «все верно делают власти». Однако они, напротив, заявили, что распускаются именно из-за отсутствия в стране условий для политической деятельности; это тоже выражение протеста, демарш. Так что вряд ли они прекратили свою деятельность, поддавшись давлению, или в результате каких-то закулисных договоренностей», - сказал Гасымлы.

11 августа член правления Конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, убеждены его соратники. За неделю до него, 4 августа, был задержан активист этой же Конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, он также арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Аналитик предположил, что рассчитывать на скорое освобождение арестованных активистов не приходится. «Все будет зависеть от того, насколько активны дальше будут профсоюзные структуры. Если у них не будет активной публичной деятельности, через какое-то время власти могут сменить гнев на милость и отпустить молодых людей, арестованных, без сомнения, по политическим мотивам», - отметил политолог.

Эксперт в области права, аналитик проекта по изучению конфликтов Red Line Channel Самед Рагимов также считает, что роспуск «Демократии 1918» не повлияет на работу профсоюзных структур.

«Движение «Демократия 1918» не имело государственной регистрации, прекращение его деятельности никак не повлияет на правовое положение структур, которые были при нем. Профсоюзные группы и студенческое объединение при движении, в свою очередь, также не имели государственной регистрации, так что с юридической точки зрения в статусе структур упраздненного движения ничего не произошло. Что касается практической деятельности, то профсоюзные и студенческое сообщества могут и сами заниматься отстаиванием своих прав без каких-либо политических рамок. Просто раньше они могли участвовать еще и в политических акциях движения, а сейчас будут сосредоточены исключительно на профессиональных интересах», - пояснил Рагимов корреспонденту «Кавказского узла». Он затруднился спрогнозировать, повлияет ли роспуск политического движения на судьбы арестованных профсоюзных активистов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов не видит прямой связи между прекращением деятельности «Демократии 1918» и делом арестованных активистов.

«Возможно, одним из мотивов роспуска организации было желание как-то смягчить отношение к власти к делу арестованных профсоюзных активистов, однако надо учитывать, что их арестовали не из-за участия в политических акциях, а именно в связи с профсоюзной деятельностью. Если деятельность профсоюзных структур сохранится в прежнем виде, вряд ли молодых людей скоро освободят. Их арест был рассчитан на запугивание людей, создавших альтернативные профсоюзы и участвующих в их леятельности. Отношение власти к ним может поменяться, если профсоюзы откажутся от активной общественной деятельности и уличных протестов», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов.

Вместе с тем он отметил, что роспуск движения «Демократия 1918» не означает исчезновения его участников из политической жизни страны. «Молодые люди уже заявили, что продолжат общественную деятельность. Они, в принципе, могут заниматься этим индивидуально или в составе других организаций гражданского общества», - сказал Гасанов.

Бывшие участники «Демократии 1918» и после роспуска организации заняты общественной защитой прав арестованных Исрафилова и Мустафаева, отметил бывший глава движения Ахмед Мамедли.

«Мы продолжаем заниматься защитой прав Айхана и Эльвина, мы постоянно контактируем с их адвокатами. Сейчас их дела на этапе предварительного следствия. Апелляционные жалобы на арест были отклонены, теперь адвокаты готовят ходатайства на изменение меры пресечения и переводе активистов под домашний арест», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Мустафаеву 25 лет, он живет в Баку с родителями, а семья активиста Исрафилова переживает ряд тяжелых потерь и лишений.

«У Айхана один брат погиб в 11-летнем возрасте, а другой брат умер от болезни. Отец Айхана, не выдержав смерти двух сыновей, также умер. Мать Айхана – инвалид первой группы, сам Айхан – инвалид третьей группы. При этом он является опекуном своей матери, это официально оформлено, однако даже несмотря на то, что он единственный кормилец в семье, его арестовали», - рассказал Ахмедли.

Мать Айхана Амина Исрафилова сильно переживает за арестованного сына из-за его проблем со здоровьем.

«Айхана в 12-летнем возрасте ударило током, в результате чего одна нога у него практически перестала работать. Он носит специальную обувь, изготовленную на заводе для протезов. Размер одной ноги у него 45, а второй 43. Я потеряла двух детей: один сын погиб при пожаре в 11-летнем возрасте, второй умер от онкологии в 33 года, теперь арестовали Айхана. От переживаний я не могу ни есть, ни пить. Я не знаю, как ему помочь, у него серьезные проблемы со здоровьем. Обвинение в наркотиках абсолютно ложное, он даже сигарет не курит», - рассказала Амина Исрафилова корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что сама является инвалидом первой группы и за ней ухаживал арестованный сын.

«Теперь за мной присматривает дочь, хотя у нее своя семья, работа. Я даже не знаю, что делать, но больше меня беспокоит судьба моего сына. Ему грозит длительный срок, я не перенесу этого», - посетовала женщина.

Адвокат Исрафилова Фариз Намазлы отметил, что в закон напрямую не запрещает заключение инвалидов третьей группы под арест, однако в его деле нет и оснований для такой суровой меры пресечения. По словам адвоката, по статье о незаконном обороте наркотиков Исрафилову грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

«В законе описаны основания заключения обвиняемого под стражу, среди них возможность обвиняемого скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, отсутствие постоянного места жительства. В случае с Исрафиловым таких оснований нет, в этом смысле заключение его под арест неправомерно. Кроме того, Исрафилов является инвалидом третьей группы, у него на иждивении мать, инвалид первой группы, он официально назначен местной властью ее опекуном. К сожалению, апелляционный суд не удовлетворил нашу жалобу на арест. Я готовлю ходатайство о переводе Исрафилова под домашний арест», - сказал защитник корреспонденту «Кавказского узла»

Родные Мустафаева оказались недоступны для комментариев.

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