Суд в Баку отказал в допросе потерпевшего по делу Афияддина Мамедова

01 мая 2024, 11:31

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Азербайджанский активист Афияддин Мамедов потребовал доставить в суд человека, в нападении на которого он обвинен, но суд отклонил ходатайство. Человек, объявленный потерпевшим, ни разу не появился в суде, отметила адвокат Мамедова.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддин Мамедов отверг обвинения в нападении на прохожего, сообщив, что сам был избит.

20 сентября 2023 года Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте холодного оружия. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. Защита указала, что доказательства вины Мамедова отсутствуют.

30 апреля на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям обвиняемый выступил с показаниями. Мамедов начал свою речь с того, что подвергся уголовному преследованию из-за своей профсоюзной деятельности и конкретно из-за акции протеста курьеров по доставке еды.

"1 августа [2023 года] состоялась акция протеста курьеров перед зданием Бакинской полиции. Они протестовали и из-за изъятия их мотоциклов в связи вступившими в силу новыми правилами, осложнившими их работу. После этой акции, меня арестовали на 30 суток в административном порядке. 4 августа по делу о наркотиках арестовали нашего активиста Эльвина Мустафаева, а 11 августа - другого члена профсоюза Айхана Исрафилова. А 20 сентября против меня была совершена провокация. Вообще в этом деле я не обвиняемый, это на меня было совершено нападение, моему здоровью был причинен ущерб", - заявил Мамедов.

Он пояснил, что в тот вышел из дома, чтобы пойти на свадьбу друга. "Когда я вышел из подъезда, ко мне подошли мужчина с женщиной. Мужчина напал на меня, схватил за шиворот. У него в руках был нож. Я хотел вырвать нож, но порезался. Он ударил меня по лицу, у меня из носа хлынула кровь. Я упал на землю и повредил спину. До сих пор остаются следы травмы", - сказал Мамедов.

По его словам, мужчина после этого сымитировал последствия нападения на него самого, порезав ножом свою одежду. "Через две-три минуты появились полицейские, приехала скорая. Но мне, реально получившему увечья, медики не оказали никакой помощи", - отметил подсудимый.

Мамедов считает, что полицейские заранее приехали к месту инцидента. "Оперативное появление полицейских свидетельствуют, что они заранее находились поблизости. Меня увезли в 34-е отделение Хатаинского районного управления полиции и заковали руки в наручники сзади. Они принудительно положили нож мне в руки, чтобы получить отпечатки моих пальцев", - рассказал Афияддин Мамедов.

Он потребовал привода в суд Сафара Гусейнова, который признан потерпевшим по делу. Адвокат Мамедова Зибейда Садыгова также ходатайствовала об обеспечении явки потерпевшего в суд. Однако ходатайство было оставлено без рассмотрения. Следующее заседание суда назначено на 13 мая.

Потерпевший ни разу не появился в суде, рассказала Зибейда Садыгова корреспонденту «Кавказского узла» после заседания суда. "Уже четвертый месяц идет судебный процесс, однако «потерпевший» ни разу не явился в суд. Следствие утверждает, что Мамедов ударил "потерпевшего" раскладным ножом. На предварительном следствии защита добилась осмотра тела "потерпевшего". На его животе был шрам, то есть едва заметная линия длиной в 3 сантиметра. Ее происхождение определить на глаз сложно", - сказала она.

В деле есть и другие нестыковки, отметила адвокат. "Место инцидента, указанное в материалах дела, не сходится с фактическим местом. Афияддин подвергся нападению, у него были повреждены нос, спина. Но почему-то следствие не удовлетворило наше ходатайство провести судмедэкспертизу Мамедову", - сообщила Садыгова.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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