Профсоюзный активист отверг обвинения на суде в Баку

12 марта 2024, 18:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд по тяжким преступлениям оставил без удовлетворения требования профсоюзного активиста Афияддина Мамедова об отводе судьи. Мамедов отказался признать вину в нападении, сообщив, что сам был избит.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2023 года председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. На следующий день Мамедов был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября 2023 года суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. По итогам следствия активисту были также предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений" и 228.4 "Незаконный оборот холодного оружия" УК Азербайджана, сообщила адвокат. 23 января защита Мамедова заявила, что доказательства его вины отсутствуют. 20 февраля судья по делу Мамедова отказался разрешить журналистам вести аудио- и видеозаписи слушаний, о чем просила защита. В связи с этим Мамедов потребовал отвода судьи.

10 сентября движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат работу, сообщили активисты. Роспуск движения "Демократия 1918" не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

12 марта на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям председательствующий судья Сабухи Гусейнов сообщил, что коллегия по уголовным дела этого судебного органа не удовлетворила отвод, не сочтя "достаточными основания" для этого, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"Это было ожидаемым решением. Поскольку удовлетворение отвода судьям в практике Азербайджане очень редкое явление. Судьи не дадут своих коллег в обиду", - отметила адвокат.

По ее словам, на заседании 12 марта был оглашен обвинительный акт, согласно которому Мамедов, "нанеся ножевые ранение гражданину Сафару Гусейнову, нанес ему тяжкий ущерб его здоровью". "Афияддин Мамедов сказал, что он не принимает обвинение. Афияддин указал, что он сам подвергся нападению, ему был сломан нос", - сказала Садыгова.

Она отметила, что достоверных доказательств вины Мамедова следствие не представило. "Нет доказательств того, что Мамедов нанес ножевое ранение "потепервшему". На следствии состоялся осмотра тела гражданина Гусейнова. На его животе был шрам, то есть едва заметная линия длиной в три сантиметра. Ее происхождение определить на глаз сложно. Шрам похож на давнюю травму. На раскладном ноже экспертиза определила отпечатки пальцев Афияддина. Но он говорит, что после задержания его привезли в полицию в наручниках и принудительно положили в руки нож. При этом следствие не удовлетворило наше ходатайство провести судмедэкспертизу Мамедову в связи с его показаниями о нанесении ему "потерпевшим" ударов, в результате чего у него был сломан нос", - подчеркнула адвокат.

По ее словам, судья сообщил, что на следующем заседании, 9 апреля, будут заслушаны показания Мамедова.

В суде подтвердили информацию, что просьба Мамедова об отводе судьи оставлена без удовлетворени.

Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.