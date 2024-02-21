Профсоюзный активист Афияддин Мамедов потребовал отвода судьи

21 февраля 2024, 01:52

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Судья по делу азербайджанского профсоюзного активиста Афияддина Мамедова отказался разрешить журналистам вести аудио- и видео-записи слушаний, о чем просила защита. В связи с этим Мамедов потребовал отвода судьи.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2023 года председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. На следующий день Мамедов был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября 2023 года суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. По итогам следствия активисту были также предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений" и 228.4 "Незаконный оборот холодного оружия" УК Азербайджана, сообщила адвокат. 23 января защита Мамедова заявила, что доказательства его вины отсутствуют.

10 сентября движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат работу, сообщили активисты. Роспуск движения "Демократия 1918" не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Судебное следствие по существу дела профсоюзного активиста Афияддина Мамедова должно было начаться еще 6 февраля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 20 февраля адвокат Мамедова Зибейда Садыгова.

«Однако накануне заседания нас известили, что слушания переносятся на 20 февраля. Сегодня (20 февраля) в Бакинском суде по тяжким преступлениям должен был выступить гособвинитель, а потом выступить с показаниями Мамедов», - отметила Садыгова.

Она отметила, что по просьбе Мамедова защита в начале заседания ходатайствовала о разрешении ведения аудио- и видеозаписи журналистами. Прокурор не возразил и оставил данный вопрос на усмотрение суда. «К сожалению, председательствующий судья Сабухи Гусейнов отказался удовлетворить ходатайство, сославшись на то, что «судебные заседания записываются и снимаются на видео камерами суда». Когда же напомнила, что судья на других процессах позволял журналистам вести аудио- и видеозаписи, он оставил наше замечание без внимания», - сказала Садыгова.

Она отметила, что решение судьи вызвало протест Мамедова. «Афияддин сказал, что, если судья на других процессах разрешает журналистам ведение съемок, а на его деле нет, значит, он не объективен. Афияддин, выразив опасения по поводу того, что судья Гусейнов будет к нему предвзят, выступил с отводом ему», - отметила Садыгова.

Она отметила, что отвод должен быть оформлен письменно. «В связи с этим судья объявил перерыв на процессе для письменного представления и рассмотрения отвода, назначив следующее заседание на 12 марта», - продолжила адвокат.

На вопрос, насколько значимо для защиты ведение аудио- и видеозаписи процесса, Садыгова ответила так: «Афияддин с уважением относится к труду журналистов. Когда судья сказал, что все равно сам суд ведет съемку, он указал, что кадры с этих съемок журналистам не дают. Впрочем, адвокатам также не дают записей. Нам разрешают только просматривать и прослушивать записи. Поэтому необходимые кадры как доказательства для разбирательств вышестоящих инстанциях мы не можем получать. Журналистские же съемки распространяются в открытом доступе. Тем более, что дела Мамедова вызывает общественный интерес и граждане вправе получать всестороннюю информацию о процессе», - сказала Садыгова.

Запрет журналистам вести съемку процесса над Мамедовым свидетельствует о предвзятости к нему, считает член правления Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Сара Рагимова.

«Вообще обвинения Афияддину абсурдны и надуманны. В этом деле он сам потерпевший. Против него была совершена провокация, ему сломали нос. Афияддина наказывают за профсоюзную деятельность. Он является основателем конфедерации профсоюзом «Рабочая платформа», его из-за этого наказывают. То, что суд не разрешил журналистам вести съемку процесса, является еще одним подтверждением фальсификации дела против него. Если все по закону, почему же не разрешают журналистам фиксировать на видео происходящее на процессе. Но Афияддина такими методами невозможно сломить. Мы видели его в суде, такого же неутомимого поборника прав человека, как и раньше. Он сохраняет бодрость духа, несмотря на все тяготы несправедливого заключения» - сказала Рагимова корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям воздержались комментировать причины запрета журналистам вести аудио- и видеозапись на процессе по делу Мамедова. «Этот вопрос находится в компетенции судей. Их решения не комментируются», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник суда.

Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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