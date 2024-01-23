Защита Афияддина Мамедова заявила об отсутствии доказательств вины

23 января 2024, 22:30

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Профсоюзный активист Афияддин Мамедов потребовал вести видео- и аудиозапись судебного процесса по его делу, защита просила перевести его под домашний арест, однако суд не удовлетворил эти и другие ходатайства. Представленные обвинением доказательства неправдоподобны, отметила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2023 года председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. На следующий день Мамедов был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября 2023 года суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. По итогам следствия активисту были также предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений" и 228.4 "Незаконный оборот холодного оружия" УК Азербайджана, сообщила адвокат. По первоначальному обвинению Мамедову грозило до восьми лет лишения свободы, теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы, отметила она.

10 сентября движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат работу, сообщили активисты. Роспуск движения "Демократия 1918" не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 января состоялось подготовительное заседание по делу Мамедова. "Афияддин Мамедов на заседании потребовал обеспечения присутствия в суде независимых журналистов. После этого в зал пустили представителей медиа и гражданского общества. Далее он ходатайствовал, чтобы судебное следствие проводилось с ведением журналистами видео- и аудиозаписи. Мы, сторона защиты также обратили внимание на то, что Мамедова доставили в суд, с наручниками застегнутыми сзади. Это является формой плохого обращения, поскольку такие меры принуждены допустимы лишь в исключительных случаях, кода арестант уже пытался бежать или причинить физическую силу другим лицам. В случае с Мамедовым таких оснований не было. Кроме того, подобное представление Мамедова публике в суде является нарушением его презумпции невиновности. Ведь вина его еще не доказана в суде. Почему в таком случае, он должен быть представлен как "особо опасный преступник"? Мы ходатайствовали, чтобы его больше так не приводили в суд и расследовали действия силовиков, допустивших подобное обращение с ним. Мы также ходатайствовали, чтобы в следующий раз Мамедову позволили явиться в суд в пиджаке, как он хотел. Сегодня ему не разрешили надеть пиджак", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Кроме того, по ее словам, защита ходатайствовала перевести Мамедова под домашний арест. "Во время следствия его содержание под стражей обосновывалось тем, что, оставаясь на свободе, он может "препятствовать ходу следствия". Но теперь предварительное следствие завершено и это основание устранено", - пояснила адвокат.

Однако, по ее словам, суд не удовлетворил ходатайства о ведении журналистами на судебном процессе видео- и аудиозаписей и переводе Мамедова под домашний арест.

Два других ходатайства, связанных с вопросами о наручниках и "разрешении явиться в суд в пиджаке" были оставлены без рассмотрения по предложению гособвинителя под предлогом того, что "это относится к компетенции пенитенциарной службы, а не суда", продолжила адвокат Садыгова. По ее словам, слушания по существу делу назначены на 6 февраля.

Что касается доказательств, представленных в суд против Мамедова, то, как отметила адвокат, фабула обвинения заключается в том, что активист из "хулиганских побуждений" напал на "потерпевшего" и ранил его ножом. "Обвинение основано на показаниях "потерпевшего" и двух "свидетелей", которые, как мы подозреваем, тайно сотрудничают с полицией. В ходе судебного следствия у нас будет возможность задавать им вопросы и тогда, мы выясним насколько они в реальности были очевидцами инцидента. Утверждается, что Мамедов ударил «потерпевшего» раскладным ножом. На следствии я добилась осмотра тела "потерпевшего". На его животе был шрам, то есть едва заметная линия длиной в 3 см. Ее происхождение определить на глаз сложно. Экспертиза установила наличие отпечатков пальцев Мамедова на ноже. Афияддин рассказал, что, когда его после задержания привезли в полицию, ему в наручниках принудительно положили в руки нож. На самом же деле, это «потерпевший» напал на Афияддина и травмировал ему нос. Но почему-то следствие не удовлетворило наше ходатайство провести судмедэкспертизу Мамедову", - отметила адвокат.

По ее словам, версия следствия выглядит абсолютно неправдоподобной, а представленные доказательства - недостоверными. В тот день Афияддин вышел из дома, чтобы пойти на свадьбу другого активиста Фуада Ахмедли. Стал бы человек, который идет на торжество товарища лезть в драку? Конечно. нет. Сам Афияддин говорит, что против него была совершена провокация. Ранее его арестовывали несколько раз в административном порядке из-за защиты трудовых прав граждан, профсоюзной деятельности. Его предупреждали, что если он "не исправится», то его надолго отправят за решетку. И сегодня Афияддин отверг все обвинения и сказал, что его преследуют из-за активной профсоюзной и общественной деятельностью", - продолжила адвокат.

По ее словам, из-за полученной травмы носа при инциденте, у Мамедова возникли побочные проблемы со здоровьем. "Афияддину тяжело дышать. Это приводит к головным болям, плохому сну. Ему нужно провести хирургическую операцию. Однако эту операцию Пенитенциарная служба относит к "эстетическим", и потому отказывается ее обеспечивать. В этом ведомстве говорят, что они в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы обеспечивают лечение и операции по болезням, которые могут представлять серьезные угрозы жизни и здоровью. Эстетические же операции могут проводиться только за счет самих арестантов. При этом разрешение на это должен давать следователь. А Афияддину отказывают в этом под предлогом того, что операция, в которой он нуждается не является "жизненно необходимой", - рассказала адвокат.

После арестов Мамедова и других активистов альтернативная конфедерация профсоюзов не проявляет активной деятельности.

"Сейчас у нас нет активной деятельности. Это связано с арестами Афияддина Мамедова, Айхана Исрафилова, Эльвина Мустафаева. Конечно у курьеров и других трудящихся категорий проблем меньше не стало. Но, сейчас уличные акции протеста могут спровоцировать новые аресты, и мы не хотим создавать проблемы людям. Сейчас мы больше оказываем обращающимся к нам людям консультативную помощь», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член правления альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Самир Султанов.

"К сожалению, репрессии в стране продолжаются, и власти стремятся подавить любое политическое инакомыслие и организованное движение за права граждан. Новым явлением стали аресты профсоюзных активистов. В частности, уголовному преследованию по явно надуманным обвинениям подверглись руководитель и члены независимой конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" - Афияддин Мамедов, Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов", - ранее заявил правозащитник Эльшан Гасанов.

Он сообщил, что Мамедов холост, и до ареста проживал с родителями, однако они у него были на иждивении. Родители Мамедова оказались недоступны для комментариев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении заседания по делу Мамедова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

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