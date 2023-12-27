Следователи ужесточили обвинение Афияддину Мамедову

27 декабря 2023, 14:48

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Азербайджанскому активисту Афияддину Мамедову, арестованному по делу о нападении на прохожего, предъявлены новые обвинения, теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы. Активист настаивает на своей невиновности, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов был задержан около своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил нож. На следующий день Мамедов был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября суд отказался перевести активиста под домашний арест. Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности.

10 сентября движение "Демократия 1918" заявило о прекращении своей деятельности ввиду отсутствия в Азербайджане политической свободы. Профсоюзные структуры и студенческая организация, действовавшие при движении, продолжат работу, сообщили активисты. Роспуск движения "Демократия 1918" не смягчит отношения властей к деятельности существовавших при нем структур и не повлечет немедленного снисхождения к арестованным профсоюзным активистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Предварительное следствие по делу Афияддина Мамедова 26 декабря было завершено, активисту предъявлены окончательные обвинения, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, следствие ужесточило обвинение Мамедову. Если первоначально он был обвинен по статьям 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 221.3 (Хулиганство с применением оружия и насилия к пострадавшему) УК Азербайджана, то по итогам следствия активисту предъявлены также обвинения по статьям 126.2.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений) и 228.4 (Незаконный оборот холодного оружия) УК Азербайджана, сообщила адвокат.

По первоначальному обвинению Мамедову грозило до 8 лет лишения свободы, теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы, отметила она.

По словам адвоката, ее подзащитный отвергает новые обвинения, как и предыдущие. "Афияддин Мамедов заявляет, что он сам подвергся физической атаке, он никому ударов не наносил и тем более не использовал каких-либо предметов в качестве оружия. Он связывает обвинения со своей общественной деятельностью. Мы ознакомимся с материалами дела и будем в ходе судебного следствия добиваться оправдания Мамедова", - сказала Садыгова.

Она отметила, что Мамедову так и не была оказана качественная медпомощь в связи с травмой, полученной во время инцидента. "Человек, выдаваемый за потерпевшего, так сильно ударил его по носу, что врач СИЗО диагностировал у него перелом носовой кости и отметил необходимость хирургической операции. Однако, несмотря на наши многократные обращения, этого не было сделано", - отметила адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Афияддин Мамедов и ранее подвергался преследованиям. Так, в феврале суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева. Мамедов был признан виновным в мелком хулиганстве.

В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Движение "Демократия-1918" (D18) было создано группой активистов в 2014 году с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Активисты движения заявляли о выселении из арендованного офиса летом 2016 года. Также они на время лишились офиса в марте 2022 года, когда силовики заставили их покинуть помещение.

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