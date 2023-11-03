Афияддин Мамедов лишен медпомощи и телефонных разговоров в СИЗО

03 ноября 2023, 02:12

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Глава независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддин Мамедов неправомерно лишен права на телефонные звонки из СИЗО, а медработники Пенитенциарной службы игнорируют его проблемы со здоровьем, сообщила адвокат активиста Зибейда Садыгова.

Как сообщал "Кавказский узел" председатель независимой Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" и член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября близ своего дома. По данным соратников Мамедова, подошедший к нему человек ранил себя ножом и затем бросил его. Вечером 21 ноября Хатаинский районный суд арестовал Афияддина Мамедова на два месяца по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 3 октября суд в Баку отказался перевести активиста под домашний арест.

Сам активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности. 1 августа Афияддин Мамедов был задержан и затем арестован на 30 суток. В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, которую прекратил 5 августа после уговоров соратников.

Афияддин Мамедов в бакинском СИЗО-1 лишен возможности воспользоваться своим правом на телефонные разговоры, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат профсоюзного активиста Зибейда Садыгова после встречи с ним в изоляторе 2 ноября.

«Афияддин Мамедов уже более 40 дней содержится в СИЗО, однако он необоснованно лишен права на телефонные разговоры. Он писал жалобы руководству СИЗО, но его заявления не доходили до адресата. Когда у него закончилась бумага, ему не дают новых листов, чтобы написать жалобу», - рассказала адвокат.

Согласно закону, в местах принудительного содержания каждый заключенный имеет право дважды в неделю разговаривать на телефону в течение 15 минут со своими близкими или другими людьми, представляющими для него законный интерес, напомнила Садыгова. «Но Мамедову не дают звонить ни родным, ни друзьям», - подчеркнула защитник активиста. Она отметила, что в связи с нарушением прав Мамедова защита подаст официальную жалобу.

В заключении у Мамедова возникли проблемы со здоровьем, добавила Зибейда Садыгова. «Перед задержанием Мамедова так называемый «потерпевший» ударил Афияддина в нос. Теперь Афияддин Мамедов не может свободно дышать: ночью он часто просыпается от нехватки воздуха, испытывает головные боли. Мамедов сказал, что через одну ноздрю он вообще не может дышать. Врач в СИЗО сказал ему, что у него прелом носовой кости, ему необходимо сделать хирургическую операцию, однако пока никаких мер медработники пенитенциарной службы не предпринимают», - сказала адвокат.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что лишение заключенных законного права на телефонные разговоры - распространенная практика в пенитенциарных учреждениях Азербайджана, особенно если в деле человека есть политическая подоплека.

«Закон позволяет лишать арестантов права на телефонные разговоры только на основании специального постановления следователя, однако речь может идти о лицах, обвиняемых в тяжких преступлениях, либо если есть основания опасаться, что из заключения арестант может планировать новые преступления. В случае с Мамедовым такого основания нет. Он впервые привлекается к уголовной ответственности, его статья обвинения относится к категории нетяжких преступлений, поэтому вряд ли его права ограничены решением следователя. Возможно, есть какое-то негласное указание в СИЗО и его сотрудники выполняют это неправомерное предписание. В политических делах лишение права на телефонные разговоры является своего рода дополнительным наказанием, моральным давлением, чтобы человек чувствовал себя абсолютно беззащитным, утрачивал способность к сопротивлению, борьбе за свои права и идеи», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла»

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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