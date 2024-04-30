Абу Банов извинился за слова в адрес карачаевцев

30 апреля 2024, 19:05

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Член совета старейшин черкесского народа Абу Банов в видео, опубликованном в Telegram, принес извинения за аудиозапись, в которой обвинил карачаевцев в ваххабизме и сотрудничестве с нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии были убиты два силовика. Ранения получили трое полицейских и один сотрудник Росгвардии, их состояние врачи оценили как стабильно тяжелое.

В ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Их автомобиль был найден 24 апреля.

Член совета старейшин Черкесского народа Абу Банов принес извинения за слова в адрес карачаевцев, видео на котором он извиняется за свои высказывания, опубликовал Telegram-канал "Говорит Кавказ". "Я хочу принести искренние извинения за слова, которые я сказал в адрес нашего братского карачаевского народа", - заявил Банов на видео.

По его словам, причиной высказывания стал "эмоциональный всплеск" после просмотренного видео с нападением на силовиков. "Я понимаю, что крайне неправ, не имел никакого права в многонациональной республике, где у меня фактически большинство жителей - это мои друзья, где проживает шесть национальностей, затрагивать такие вопросы. Я приношу глубочайшие извинения от всей души. Меня никто не заставляет. Я сам прошу прощения у моих друзей, у всего карачаевского народа", - заявил он, пообещав, что для него это станет уроком "всей жизни". Банов заявил, что всегда взвешивал свои слова, но, "видимо, где-то дал слабинку и себе позволил вот такую глупость".

Поводом для извинений стали комментарии Банова в аудиосообщении своем знакомому в связи с двумя нападениями на силовиков в республике, аудиозапись была размещена сегодня в этом же Telegram-канале. Он заявил, что участниками нападений были четыре карачаевца и один русский, который принял ваххабизм, и отметил, что карачаевцы "распоясались до невозможности". "На СВО их поехало меньше всех у нас в Карачаево-Черкесии. Они все ваххабиты", - говорит Банов. По его словам, видя, какая ситуация, "ячейки уже проснулись". "В 42-м году, когда пришли немцы, они первые встретили, коня дарили". "Вся грязь в них пробуждается, когда такие явления происходят у нас в стране. Их надо опустить, чтобы голову не подняли", - говорит он.

Напомним, что ранее, с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, выступили в сентябре "Российский конгресс народов Кавказа" и Совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. 24 октября 2023 года стало известно, что в абзац учебника, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами, внесены правки. В частности, из абзаца убрано упоминание конкретных народов.

В результате депортации карачаевского народа, которая началась в СССР 2 ноября 1943 года, было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных — более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей — погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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